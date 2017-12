Kong Olav fikk kultursjokk da Haile Selassie kom på besøk

GALLAUNIFORM: Keiser Haile Selassie i sin flotte løvehatt. Foto: NRK

Det er 63 år siden den legendariske keiser Haile Selassie besøkte Norge. Han ankom i gallauniform med fotsid sabel og en tosnutet hatt prydet med en gyllen løvemanke, og vakte stor oppsikt.

Han ble møtt av kong Haakon og daværende kronprins Olav på gamle Østbanen i november 1954.

De tre kjente hverandre fra London under krigen, og kom godt overens.

Fotografier tatt under besøket viser den etiopiske keiseren sammen med både kong Haakon, kronprins Olav og den unge arveprinsen, Harald.

ØSTBANEN: De to monarkene bar tosnutede hatter da Haile Selassie kom til Oslo i 1954. Foto: NTB scanpix

Kong Harald husker besøket godt.

– Det var mye ballade, ler han.

Kastet gullpenger til barna

PÅ SLOTTET: Offisielt foto fra statsbesøket i 1954. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Keiseren hadde nemlig med seg mange gaver. Oslo kommune fikk for eksempel spyd og elfenben, støttenner fra elefanter.

Han delte også rundhåndet ut gullmynter til folk han møtte..

– Han kjørte i åpen bil, og så begynte han å kaste ut ting. Barna på gaten skjønte jo ikke hva det var for noe. Det gjorde ikke vi heller. Men det var altså gullmynter, gestikulerer kongen.

Dette var visst keiseren vant til å gjøre i hjemlandet. Det ble oppstandelse da de norske barna oppdaget hva det var.

Det var ikke helt i tråd med kongelig norsk etikette.

– Jeg tror han fikk et skikkelig kultursjokk, sier kong Harald.

Ba barna rope «lamperør»

– Og så husker jeg at barna ble tipset om at de skulle rope «lamperør» når han nærmet seg, humrer kongen.

Det var visst en norsk versjon av l'emperor, som betyr keiser, forklarer dronning Sonja.

KORTESJE: Mange var møtt fram for å få et glimt av keiseren da kortesjen kjørte opp Karl Johan. Foto: NRK

Gjenvisitt til verdens eldste monarki

12 år etter besøkte i Oslo steg kong Olav, som da hadde overtatt tronen etter sin far, ombord i et firemotors jetfly av typen Convair 990 Coronado på Fornebu, med kurs for Afrika.

1966: Det er 51 år siden dette første, og foreløpig siste, norske statsbesøket i Etiopia. Du trenger javascript for å se video. 1966: Det er 51 år siden dette første, og foreløpig siste, norske statsbesøket i Etiopia.

Ved avreisen i januar 1966 var den norske kongen antrukket i full gallauniform. Åtte timer senere landet kongen i hovedstaden Addis Abeba, som den første i den norske kongerekka som besøkte et afrikansk land.

BLOMSTERPIKE: Kong Olav ble møtt med blomster da han kom til Addis Abeba i 1966 Foto: Henrik Laurvik / NTB scanpix

Kong Olav kom til verdens eldste monarki, visstnok en ubrutt rekke av monarker over 3000 år. På flyplassen ble den norske kongen møtt av sin gamle venn, den mektige keiser Haile Selassie. Keiseren stilte også i full gallauniform, med den før omtalte løvehatten.

Men i 1966 var det fredelige forhold. De to monarkene kjørte rundt i landet i åpen bil, ofte stående, og vinket og smilte til folk som hadde tatt oppstilling lans veien.

RØD ROLLS ROYCE: Kong Olav står i åpen bil under omvisning i Etiopia i 1966. Foto: Henrik Laurvik / NTB scanpix

Tilbedt som en gud

Keiser Haile Selassie bar løvehjelmen som stolt hersker av et land som aldri ble kolonisert. Tilbedt som en gud, men likevel kjent for arbeidet med å modernisere Etiopia og åpne landet opp for omverdenen.

Han var blant grunnleggerne av den Afrikanske union, som fikk sitt afrikanske hovedkvarter plassert i Addis Abeba.

Det var en stolt keiser som viste den norske kongen rundt i prestisjebygget Africa Hall i 1966.

BRUTAL SLUTT: Haile Selassie I var Etiopias siste keiser, og satt på keisertronen fra 1930 til han ble avsatt ved et marxistisk statskupp 12. september 1974, åtte år etter at han tok imot sin norske gjest. Foto: Henrik Laurvik / NTB scanpix

Norske barn og hurrarop møtte kong Olav da han kom til det norske misjonssenteret i Addis Abeba, viser NRKs dokumentar fra 1966.

På den tiden var over 200 norske misjonærer i Etiopia, som har vært et overveiende kristent land siden det fjerde århundret etter Kristus. I dag er det drøyt 20.

Det ble sagt at alle norske misjonærer i landet var møtt fram, pluss familiene deres.

FESTKLEDD: norske barn i bunad og med flagg under kong Olavs besøk i Etiopia i 1966. Foto: Henrik Laurvik / NTB scanpix

En av de små med flagg i 1966 var misjonærbarnet Kjell Kiplesund. Han snek seg helt fram for å hilse på kongen. Han husker stunden godt:

– Det jeg husker er den ekstreme spenningen som var i det norske miljøet over at man skulle få kongebesøk. Og det å høre mange måneder i forveien at eget fly skulle komme med kongen til Etiopia, det var noe som brant seg fast i et guttehjerte, forteller Kiplesund.

Mange år etter, i 2008, vendte Kiplesund tilbake i Etiopia, etter å ha utdannet seg til lege i Norge. Han kjøpte et gjestehus og gjorde det om til et sykehus for fattige, Nordic Medical Centre. Det ble åpnet i 2015.

– Jeg er et produkt av at kongen kom hit i 1966. Han viste respekt for landet, viste at han brydde seg. Jeg fikk senere jobb på et sykehus han la ned grunnsteinen til. Det har gjort noe med meg også, sier Kiplesund.