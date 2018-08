Kommentatorer om Per Sandberg-døgnet: – Regjeringen er svekket

Sikkerhet og beredskap har preget den politiske debatten de siste ukene, mye på grunn av Per Sandbergs omstridte reise til Iran.

Regjeringen har også gjentatte ganger blitt sterkt kritisert av Riksrevisjonen for manglende terrorsikring av utsatte bygninger og infrastruktur, senest i juni i år.

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, mener at den politiske dagsordenen nå er endret.

DAGSORDEN ER SNUDD: Politisk kommentator i NRK mener at opposisjonen tjener på at den politisk dagsorden er snudd. Foto: NRK

– Kombinasjonen av Sandberg-saken og debatten om sikkerhet har gjort at vi har fått et annet fokus i den offentlige samtalen om politikk. Fra å handle om Arbeiderpartiets problemer, over til et mer kritisk søkelys på regjeringen, sier han.

Han mener at opposisjonen tjener på dette.

– Det både Jonas Gahr Støre og andre i opposisjonen er opptatt av å få fram, er at denne regjeringen sitter svakt i Stortinget. Inntrykket har vært nærmest det motsatte, men jeg tror det er strategisk viktig at Støre antyder at det kommer en regjeringskrise. De ønsker å snu fortellingen om en sterk Solberg-regjering, sier Takvam.

SVEKKET REGJERING: Vidar Udjus, politisk kommentator Fædrelandsvennen, mener regjeringen er svekket. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Vidar Udjus, politisk kommentator i Fædrelandsvennen, mener regjeringen er svekket.

– Akkurat nå er regjeringen svekket, men ting skjer fort, sier han.

Det samme mener Magnus Takvam.

– Den er svekket. Jeg tror det viktigste poenget er at dagsordenen er snudd til opposisjonens fordel, sier han.

Vil ikke påvirke KrFs valg

Knut Arild Hareide måtte ta stilling til om KrF kom til å gå til borgerlig eller sosialistisk side under tirsdagens partilederdebatt.

Vidar Udjus mener at Hareide sliter med retningsvalget, men at KrF vil vurdere sikkerhetssaken isolert.

– Sikkerhetssaken kan nok vanskeliggjøre KrF sin strategiprosess. KrF sliter tungt med dette i utgangspunktet, og partiet er preget av både konservative og radikale krefter som ønsker å gå hver sin retning. Men jeg tror KrF vil holde disse prosessene adskilt, sier han

Udjus mener det var lurt å ta Sandberg inn i regjeringen, og tror ikke at hans avgang vil påvirke Krfs valg om politisk side.

– Han har som statsråd vært lite synlig. Han har gjort en god jobb, og jeg synes det var lurt av Solberg å ta Sandberg inn i regjering. Han forsvant da som et uromoment, sier han.

Kunne blitt sittende

Astrid Meland, politisk kommentator i VG, mener det uvisst om Sandberg-saken er over, selv om han har gått av som statsråd

IKKE OVER: Astrid Meland, politisk kommentator i VG, mener det uvisst om Sandberg-saken er over, selv om han har gått av som statsråd Foto: VG

– Det kan være PST finner noe på den telefonen. Det kan hende vi får vite om det, eller ikke. Når det kommer til Sandbergs politiske framtid, virker det som han har regien på det selv, sier hun.

Hun tror at Sandberg kunne blitt sittende om han hadde håndtert situasjonen bedre.

– Alt toppet seg da han sa at han ikke varslet med vilje, sier hun.

Sandberg avviste at han unnlot å varsle Statsministerens kontor fordi han var redd for å få nei til å reise.

– Ingen kunne ha hindret meg fra å reise til Iran, selv ikke statsministeren, sa Sandberg.

Sandberg kalte Ap-lederen «Hamas-Støre» Du trenger javascript for å se video.

Kritikk av pressen

«Hamas-Støre», «påstander, spekulasjoner, dritt og lort» og oppfordringen «Finn deg en annen jobb» til kringkastingssjefen, var bare noen av Per Sandbergs utspill under hans møte med pressen tirsdag.

Det var knyttet flere uklarheter til hvor når det mye omtalte møtet skulle finne sted. Først et stykke utpå tirsdagskvelden ble det klart at de to skulle delta på et arrangement i regi av rådgivningsselskapet Gambit.

Sandberg rettet skarp kritikk mot norsk presse, som han mener har hatt en kritikkverdig omtale av hans kjæreste Bahareh Letnes.

– Dere har prøvd å finne en tråd som ikke finnes, for å knytte henne opp mot regimet i Iran. Dere har nærmest henrettet henne, sa han.