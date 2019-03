Knut Sandli trekkjer seg frå alle verv

Sandli skriv på sin eigen Facebook-profil i kveld at han trekkjer seg frå alle verv i Fagforbundet grunna press frå regionalt og sentralt hald. Det var VG som først melde dette.

Det var 17. februar i år, godt ut på natta, at videoen vart teken opp på utestaden Bar Vulkan på Grünerløkka i Oslo. Videoen viste Giske som heldt rundt ei ung jente. Sundli sende ei uromelding til partisekretær i Arbeidarpartiet, Kjersti Stenseng.

Dette på bakgrunnm av tidlegare varslar om Trond Giske si framferd.

Sandli har vore nestleiar i Fagforbundet sjukehus og helse i Oslo, som har over 5000 medlemer. Kvinna på videoen er medlem i same foreininga. Det viste seg at denne kvinna ikkje såg på videoen som problematisk, og at det var ho som hadde teke initiativet til å bli filma saman med Giske.

Kvinna, og venninna som filma seansen, sa seinare at dei kjende seg misbrukte i eit politisk spel .

Sundli skriv på Facebook at han trekkjer seg på grunn av medieoppstyret som har oppstått i samband med hans varsling i Giske-saka og Fagforbundet si handtering av dette. Han ynskjer at Fagforbundet ro til å arbeide med saker overfor medlemene, og han meiner at han kan vere til hinder for dette.

Han skriv samstundes at han er uroleg over korleis Fagforbundet sentralt har behandla denne saka, og at han har fått vite at han kunne bli suspendert om han ikkje gjekk av frivillig.

