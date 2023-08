Klart råd etter rentehoppene: – Bruk forbrukermakten

– Jeg tok en telefon til kontakten min i banken og spurte om vi kunne få bedre rente. Vi fikk satt ned renten, og slik sparer vi et par tusen i måneden. Det lønner seg å ta kontakt med banken, sier Camilla Eriksen.

Hun jobber som frisør i Petite i Sandvika utenfor Oslo, og merker at 11 rentehopp gjør innhugg på lønnskontoen. Det blir i perioder mye ekstrajobbing på ettermiddagen.

– Jeg prøver å være mer fornuftig, og sløser mindre enn det jeg gjorde da renten var lav, sier tobarnsmoren.

Torsdag denne uken er det ventet at Norges Bank vil komme med den 12. renteøkningen siden september 2021.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 3,75 % Prognose Norges bank

Stress og økonomi

Beskjeden om ny renteøkning fra Norges Bank kommer omtrent samtidig med at mange bankkunder først nå merker den siste renteøkningen på 0,5 prosentpoeng fra juni.

At regningen kommer først nå, skyldes at bankene har en varslingstid på seks uker før de kan sette opp renten.

De store bankene opplever pågang fra kunder. Mange nordmenn har brukt mye penger i sommer, og kredittkortene er flittig benyttet. Mange gruer seg til økte lånekostnader.

BER OM RÅD: Landsjef Randi Marjamaa i Nordea forteller at mange bankkunder tar kontakt for å få bedre betingelser Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Vi merker at kundene er bekymret for økonomien sin, fordi den varslede renteøkningen fra juni slår først inn nå for mange, sier landsjef Randi Marjamaa i Nordea.

Mange kunder ønsker å sjekke om de kan få bedre lånebetingelser.

– For noen kan det være å forlenge løpetiden på lånet, eller å få avdragsfrihet på grunn av uforutsette utgifter, sier Marjamaa.

Banken gir også råd til hvordan kundene kan justere forbruket sitt og gjøre endringer i privatøkonomien som letter presset.

Landets største bank DNB har også pågang fra kunder som er urolige for renteutgiftene og for hvordan renten utvikler seg.

RENTER: De fleste må gjøre grep for å håndtere alle rentehoppene, sier konserndirektør Ingjerd Spiten i DNB: Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Mange tar kontakt med oss først og fremst for å sikre at de har god rente på lånet sitt, men også for å snakke om hvilke disponeringer de kan gjøre fremover, sier konserndirektør Ingjerd Spiten i DNB.

Lav rente i flere år førte til at mange brukte mye penger.

– Vi ser at mange strakk strikken når det var lav rente, og den raske renteøkningen som vi har hatt merkes godt for de fleste. Det har gjort at de aller fleste husholdninger må gjøre andre prioriteringer enn tidligere, sier Spiten.

Rentekalkulator Kalkulatoren bruker formel for annuitetslån for å beregne dine månedlige kostnader. Her brukes nominell rente. Det vil si at det vil komme ett transaksjonsgebyr i tillegg som vil variere fra bank til bank. Dagens rente er hentet fra DNBs boliglånsrente for unge, og ulike banker vil ha ulik rente. Tallene som oppgis her vil derfor bli omtrentlige for deg. Månedlige utgifter er renter og avdrag samlet. Les mer om kilder og forbehold her. Se hvor mye du må betale hvis renta øker. Rente 4,8 % 5 % 5,4 % Prognose 2024 6 % 7 % Ditt lån Nedbetalingstid nå Månedlige utgifter 18 244 kr Økte renteutgifter 1 569 kr Det vil si en total utgift på 18 244 kroner i måneden, som betyr 1 569 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 4,5%

Bruk forbrukermakten

Hos Forbrukerrådet merker de ved flere søk på Finansportalen, at bankkunder er blitt mer opptatte av å sammenligne renter i ulike banker.

– Folk må bruke forbrukermakten sin. Kontakt banken din og be om å få lavere rente på lånet. Og det er lurt å bruke Finansportalen for å sammenligne betingelsene i de ulike bankene, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

PRESS: Forbrukerrådets inger Lise Blyverket mener kundene må bli flinkere til å bytte bank dersom man ikke får bedre rentebetingelser Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Ferske tall fra SSB viser at bankene tjener rekordmye på høye rentemarginer.

Bankenes netto renteinntekter var første halvår på hele 62.4 milliarder, en økning på over 15 milliarder sammenlignet med første halvår 2022.

– Bankene har så høye rentemarginer at de nå bør ta en runde og se om de kan gi kundene sine bedre rentebetingelser, sier Blyverket.

Men både DNB og Nordea mener at de gir kundene gode rentebetingelser, og at de ikke har så mye å gå på.

Norske bankkunder har alt å tjene på solide banker, påpeker både Spiten og Marjamaa.

Tilbake i frisørsalongen tror Camilla Eriksen at torsdagens rentehopp ikke blir det siste.

– Ja, jeg frykter at renten skal videre opp, men så vil den vel etter hvert stabilisere seg og forhåpentlig gå ned etter hvert, om en stund, sier Eriksen.