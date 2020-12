Kjetil trodde 2020 hadde toppet seg – så kom leirgrunnen på Romerike

Redningsaksjonen i Gjerdrum startet opp igjen for fullt nå i morgentimene.

På Hotell Olavsgaard i Skjetten bor de som har måttet forlate hus og eiendeler. De vet fortsatt ikke om husene deres kan reddes eller om de noen gang kan flytte tilbake.

– Det siste døgnet har vært preget av mange ulike typer følelser. Forvirring og det å prøve å sortere alle tankene er min utfordring. Det er kanskje først i dag at det begynner å synke inn og en del fortvilelse kommer over meg, sier Kjetil Aamann til NRK.

Aamanns hus ligger 50 meter unna skredområdet. Han fikk bare med seg det han stod og gikk i da han ble evakuert.

– Det er merkelig. Alle de tingene jeg lengter etter nå. Barberhøvelen min, ting som faren min ga meg før han døde, bøker, bilder og minner fra livet mitt, forteller han.

Rørende engasjement

Verst er det å tenke på de 10 som fortsatt ikke er gjort rede for etter skredet.

– Det er naboene mine som er savnet. Jeg trodde at 2020 hadde toppa seg, og så kommer leirgrunnen på Romerike og kliner til helt på slutten av året. Det er en helt uvirkelig situasjon, sier Aamann.

Han roser kommunen og nødetatene for innsatsen. Lokalmiljøet har sørget for at han har fått varme klær.

– Det er rørende. Dette er dager av året da folk vanligvis er mer opptatt av kalkun, ribbe og fyrverkeri.

Han synes det er godt å være sammen med naboer og andre som er i samme situasjon på Olavsgaard.

– Vi har klart oss relativt bra. Noen bryter sammen eller blir sinte. Det er ekstreme emosjonelle ting som går gjennom alle disse menneskene som nå er innkvartert her, sier Aamann.

Søvnløs natt

SØVNLØS: Kjell Kristiansen har ligget våken i natt og tenkt på framtida og naboene hans som fremdeles er savnet etter skredet. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Kjell Kristiansen forteller om et tøft første døgn etter skredet.

– Vi ble veldig skremt da vi først forstod alvoret av hvor stort det var, forteller Kristiansen.

Han ble vekket av svogeren og svigerinnen som bor 150 meter unna. De ringte og varslet om skredet natt til tirsdag.

– Vi tok beina fatt så fort vi kunne og evakuerte.

I likhet med Aamann er Kristiansen full av lovord om nødetatene og kommunen.

– Vi stod ikke lenge ute i snøværet før kommunehuset ble åpnet. Og Hotell Olavsgaard som var nedstengt hadde mat og kaffe klar i løpet av noen timer.

Natten har vært preget av tanker og søvnløshet.

– Det er tanker om fremtiden og de som ikke har kommet til rette. Det er tøft, for jeg vet hvem flere av dem er, sier Kristiansen.

Huset hans ligger 70–80 meter fra skredkanten. Der har han bodd siden 1. februar i år.

– Det var ikke sånn vi hadde tenkt at det skulle bli.

Har ikke gitt opp håpet

FORTSATT HÅP: Ordfører i Gjerdrum Anders Østensen (Ap) møtte de pårørende i formiddag. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Klokken 10 i formiddag møtte ordfører i Gjerdrum Anders Østensen (Ap) de pårørende.

– Møtet var preget av mennesker som er i en veldig fortvilet situasjon. Det er også mennesker som er i ferd med å forstå at livet nok ikke blir som det har vært før, sier han.

Han forteller at mange som er berørt av katastrofen setter pris på å snakke fritt og åpent med dem. Andre pårørende er mer tilbakeholdne.

– Men det er ikke sånn at man har gitt opp håpet. Men ettersom tiden går, så blir håpet mindre. Den realiteten er de i ferd med å ta innover seg, sier Østensen til NRK.