Kjendisadvokat irritert i retten: – Dette er en farse

På dag to av trusselrettssaken har tiltalte Jan Erik «Jannik» Iversen gått rundt i rettslokalet og latt seg avbilde i ulike positurer.

Pressen kan ikke avbilde tiltalte i straffesaker uten samtykke, men Iversen har stilt villig opp, blant annet sammen med sin tidligere advokat John Christian Elden.

Like positiv var ikke advokat Ellen Holager Andenæs da hun inntok vitneboksen onsdag ettermiddag.

Den profilerte advokaten sier hun aldri burde vært innkalt.

– Forstår ikke hvorfor jeg er her

Ellen Holager Andenæs var forsvarer for Kjell Inge Røkke i båtførersertifikat-saken, der Røkke i 2015 ble dømt til 120 dagers fengsel, hvorav 30 ble gjort ubetinget.

– Jeg forstår ikke hvorfor jeg er her, sa Andenæs, som var lite villig til å svare på spørsmål fra tiltaltes forsvarer Benedict de Vibe.

Tiltalte Jan Erik Iversen gikk opp til vitneboksen og lot seg avbilde med advokaten som representerer motparten i straffesaken. John Christian Elden var tidligere advokat for Iversen, men er i dag bistandsadvokat for Kjell Inge Røkke. Foto: Ole Berg-Rusten

Røkke opphevet ikke taushetsplikt

Taushetsplikten til Andenæs er ikke opphevet av Røkke, men de Vibe mente han kunne stille noen spørsmål som faller utenfor dette.

– Jeg har ikke tenkt å svare å noe som helst om klient/advokat-forholdet, sa Andenæs bestemt.

Hun påpekte også at hennes kollega Anna Nilsen ikke burde utsettes for det samme. De Vibe lurte på om han kunne si hva han hadde tenkt å spørre Nilsen om.

– Dette er en farse, tordnet Andenæs.

– Du kan spørre om hva du vil, meg jeg kan naturligvis ikke svare på det, sier Andenæs, som forlot retten etter kort tid.

Etter hun sto i vitneboksen gikk hun ut på gangen. Heller ikke her ute ønsket hun å si noe om saken.

Alle advokater er ilagt en taushetsplikt om alle forhold de behandler som advokat for noen. Denne taushetsplikten gjelder også i retten, og dermed er det ikke lov å avkreve svar fra en advokat om noe hun eller han har behandlet som advokat uten at klienten har gitt tillatelse.

Elden hørte påstand om skudd i lydopptak

Før Andenæs hadde Røkkes nåværende bistandsadvokat John Christian Elden vitnet.

Også det ble et kortvarig vitnemål.

Elden sier han første gang hørte påstanden om at Røkke skulle ha bestilt angrepet på Tromsdal da Elden deltok på et møte hos advokat Morten Furuholmen i 2012.

På dette møtet var Furuholmens kilent Per Orveland og Jan Erik «Jannik» Iversen. På dette møtet hørte Elden et opptak av Røkke, Orveland og Iversen.

– Noe ble spilt av i dette møtet. Her kom Tromsdal inn i bildet, i deler av et lydopptak kom temaet inn. Det var Janniks påstand. Det ble sagt noe fra hans side opp mot Røkke / Tromsdal. Det jeg visste på det tidspunktet, var at det ikke stemte ut ifra de opplysningene jeg hadde. På det møtet var «Jannik» irritert. Orveland skulle gå med dette til VG, dersom ikke Røkke betalte for at det ikke kom i VG. «Jannik» ble sint på dette. Han kom med trussel mot Orveland, forklarer Elden.

«Et forståelig sinne», kaller Elden det. Han sier han gikk tilbake til Røkke og redegjorde for dette med Røkke.

Advokatkontor på flere sider

Advokatfirmaet Elden DA er tungt involvert i saken.

Elden har tidligere vært forsvarer for Jan Erik Iversen, men er i dag bistandsadvokat for Kjell Inge Røkke. Eldens kollega Arild Holden har også vært forsvarer for Iversen. Holden vitnet tidligere tirsdag, og forklarte da at han hadde vært bekymret for Røkke da Iversen ville ha tak i ham.

Iversen mener advokatene har konspirert mot ham.

I saken er Elden opphevet for taushetsplikt for Iversen, og Kjell Inge Røkke har opphevet deler av taushetsplikten i forholdet dem imellom.

Rett før Elden skulle vitne spratt hans tidligere klient Jan Erik Iversen fram og stilte seg glisende bak Elden, som svarte med å smile til fotografene som knipset ivrig av den snodige seansen.

Røkkes sønn vitnet

Tidligere tirsdag vitnet også Kjell Inge Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke.

Han tordnet mot Jan Erik Iversen, som han mente hadde presset familien.

Det siste vitnet før Elden var finansmannen Christer Tromsdal, som i 2004 ble skutt i kneet av Jan Erik Iversen. Mens Iversen hevder dette var på oppdrag fra Kjell Inge Røkke, mener Tromsdal selv at det er en Donald Duck-historie uten rot i virkeligheten.