Kjemper mot karanteneklokka

Fra midnatt, natt til lørdag er reisende fra Spania pålagt 10 dagers karantene.

Sent fredag kveld lander det to fly som kommer fra Spania. Et Norwegian-fly som skal være på bakken 23:42 og et SAS-fly er planlagt til 23:54, ifølge Avinor.

Reglene gjelder fra touchdown, altså når flyet treffer landingsstripen på Gardermoen. Følg flyenes ferd direkte her:

TIDSPRESS: To fly kjemper mot klokka for å rekke hjem innen karantenefristen ved midnatt – vi følger flyene på Flightradar. Du trenger javascript for å se video. TIDSPRESS: To fly kjemper mot klokka for å rekke hjem innen karantenefristen ved midnatt – vi følger flyene på Flightradar.

– Ikke risikofritt å reise

Regjeringen bekreftet fredag at Spania nå blir «rødt». Det samme gjelder Andorra, opplyste landbruks- og matminister Olaug Bollestad på pressekonferansen.

– De to landene oppfyller ikke lenger kriteriene og har økende smittetrend, sa Bollestad.

Økningen av antall tilfeller i Spania gjør at landet overstiger grenseverdien som FHI har satt på 20 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Spania ligger nå på 30,9, viser tall fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) per 23. juli.

Grensen er satt ved midnatt natt til lørdag, uansett om man har startet hjemreisen godt før den tid, og flyet eller toget er forsinket.

– Et sted må grensen gå, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Å reise utenlands innebærer betydelig usikkerhet. Alle bør tenke seg godt om, det er ikke risikofritt å reise, framholder Bollestad.

NYE REISERÅD: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad annonserte at Spania har blitt et «rødt» land under fredagens pressekonferanse. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Flyr med Norwegian

Anne-Lise Rolland og datteren Maria Mellem (14) fra Oslo er på Norwegian-flyet. De håper nå å unngå en forsinket landing.

– Vi skulle egentlig hjem på tirsdag, men kjøpte nye billetter for å unngå karantene, sier Rolland i telefon fra flyplassen i Malaga.

Hun forteller at turen opprinnelig var bestilt i januar, men at de skrinla planene som følge av koronasituasjonen.

Da helsemyndighetene åpnet for reiser til en rekke EØS- og Schengenland tidligere i juli, valgte hun likevel å reise ned.

SPENTE: Anne-Lise Rolland og datteren Maria er nå i lufta i retning Gardermoen. Norwegian-flyet har planlagt ankomst 23:42, fem minutter før karantenekravet trer i kraft. Foto: Privat

Rolland har sommerhus i Casares Costa og sier hun hadde behov for ta hånd om boligen.

Like etter mor og datter ankom spanskekysten forrige lørdag kom meldingen om at Spania trolig ville bli «rødt». Den siste uken har handlet mye om å skaffe en reise hjem til Norge innen tidsfristen.

Dette flyet er siste sjanse, dersom de skal unngå karantene.

– De (flypersonellet, journ.anm.) tror de skal rekke det fint før midnatt. Vi krysser fingrene, forteller Rolland fra om bord i flyet før avgang.

PÅ VEI HJEM: Hunden Lucas (8) er om bord i Norwegian-flyet som har planlagt ankomst drøye 20 minutter før midnatt. Foto: Privat

SAS håper på tidlig landing

SAS-flyet fra Alicante er også i luften. 160 passasjerer er om bord. Pressekontakt i SAS Tonje Sund sier at flere faktorer er med på å gi flyet mulighet for å lande for å lande før midnatt.

Blant annet er det færre fly i luften. Det gjør at flyet ikke trenger å fly omveier, men kan ta en mer direkte rute til Gardermoen.

SAS: Pressekontakt i SAS, Tonje Sund forteller at det er en mulighet for at SAS-flyet fra Alicante lander før midnatt. Foto: Sas

– Dermed får du kortere flytid, sier Sund.

Hun gjør det likevel klart at det ikke finnes noen garantier, og at sikkerheten viktigst for selskapet.

– Det vil aldri bli kompromisset med sikkerheten, sier Sund.