15. mai demonstrerte stortingsrepresentantene Petter Eide (SV) og Guri Melby (V) i gule t-skjorter med teksten FRIHET rett utenfor Stortinget under et offisielt besøk fra Kina.

Da Guri Melby ville gå inn i Stortinget for å følge den kinesiske delegasjonen, fikk hun ikke gå inn hovedinngangen så lenge hun hadde på seg aktivist-skjorte, og ble stoppet av Stortingets egne sikkerhetsvakter.

«Ble akkurat bedt om å ta av meg T-skjorta for å få komme inn i stortingsbygget igjen, det er vel ganske spesielt? Vaktene ville ikke at den kinesiske delegasjonen skulle se meg», kunne Melby fortelle per SMS til NRK.

Det skapte mange reaksjoner at en stortingsrepresentant som ville markere motstand mot kinesiske menneskerettighetsbrudd, ble hindret fra å gå inn i Stortinget.

Petter Eide stilte i gul aktivist-skjorte på Stortinget opplevde både å bli omkranset av kinesere, og at han ikke fikk gå inn hovedinngangen. Foto: Peter Svaar / NRK

I etterspillet har det blitt kjent i både TV 2 og Dagens Næringsliv at beskjeden fra Stortingets egne vakter bunnet i hensyn til stortingsrepresentantens egen sikkerhet.

NRK vet nå at flere av de kinesiske livvaktene som fulgte det offisielle besøket, var bevæpnet inne på Stortinget. Dette har NRK fra to uavhengige kilder.

Hovedregelen i Norge er at ingen kan bære våpen uten tillatelse, heller ikke utenlandske diplomatiske delegasjoner.

På informasjonssiden fra UD om dette står det at det bare unntaksvis kan gis kortvarige dispensasjoner fra PST. PST svarer slik om temaet og det kinesiske besøket:

– Det er ikke uvanlig at utenlandske livvakter bærer våpen når PSTs livvakter også er til stede, sier informasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen til NRK.

Petter Eide: – Høres riktig ut

Petter Eide (SV) som selv ble involvert i hendelsene, er ikke overrasket over de nye opplysningene.

– Informasjonen fra NRK høres riktig ut, og sammenfaller med mine erfaringer den dagen, sier Eide.

Petter Eide (t.v.) tror at man fryktet en konfrontasjon som involverte væpnede livvakter. Foto: Ketil Kern/NRK

– Hvordan da?

– Det tyder på at sikkerhetsfolkene på Stortinget var opptatt av min og Guri Melbys sikkerhet. De var urolige for at det potensielt kunne blitt en farlig situasjon om det hadde blitt et fysisk møte mellom oss og den kinesiske delegasjonen, sier Petter Eide.

Eide og SV har vært svært kritiske til hvordan norske myndigheter og Stortinget håndterte det offisielle besøket fra Kina.

– Det som er alvorlig med dette politisk, er at presidentskapet har akseptert et sikkerhetsopplegg inne på Stortinget som kan ha involvert våpen, og samtidig har begrenset vår mulighet til å protestere mot menneskerettighetsbrudd i Kina, sier Eide.

Formannen i Kinas folkekongress Li Zhanshu besøkte Norge, og en rekke organisasjoner hadde et ønske om å demonstrere for å si fra mot landets menneskerettsbrudd. Mange av dem følte seg så bortvist til andre enden av Eidsvolls plass – da en gruppe demonstranter som støttet Kina allerede hadde bedt om å få markere ved Stortinget.

Selv opplevde Eide og Guri Melby at folk fra den kinesiske delegasjonen systematisk stilte seg i veien for dem utenfor Stortinget slik at de gule skjortene fra Amnesty ikke skulle synes sammen med det kinesiske offisielle besøket.

– Kina tar kontroll over situasjonen. De forsøker å hindre at det kommer bilder til Kina av at det protesteres mot besøket, sier Eide om dette.

VIDEO: Se hvordan Petter Eide og Guri Melby ble blokkert fra å synes for den kinesiske delegasjonen. Denne videoen er filmet av SV selv. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se hvordan Petter Eide og Guri Melby ble blokkert fra å synes for den kinesiske delegasjonen. Denne videoen er filmet av SV selv.

Kinas ambassade: – Å ta med våpen har vært en praksis siden oldtiden

NRK har forelagt opplysningene om at de kinesiske livvaktene bar våpen inne på Stortinget for Kinas ambassade i Norge.

Ambassaden har ikke ønsket å stille til intervju med NRK, men svarer dette om bruken av våpen inne i Stortinget i en e-post:

– Når et lands ledere reiser utenlands kan sikkerhetspersonell bære våpen for selvforsvar – i samråd med mottakerlandet. Dette har vært praksis internasjonalt helt siden oldtiden. Da den norske kongen og statsministeren besøkte Kina hadde også de med seg sine egne livvakter. De fulgte også denne praksisen, skriver talsperson Lingxuan Liu ved den kinesiske ambassaden i Oslo.

Kinas ambassade bak gjerder i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kinas ambassade er svært opptatt av at samarbeidet mellom landene igjen er i gang. Derfor er de svært skuffet over en del av det de ble møtt med under besøket. Spesielt reagerer de på stortingsrepresentantene Petter Eide (SV) og Guri Melbys (V) oppførsel.

– Vi ganske overrasket over oppførselen fra Eide og Melby under besøket. Det er som om en familie inviterer gjester til middag, men to familiemedlemmer prøver å fornærme gjestene allerede på dørstokken. Vi tror ikke dette er Norges måte å ta imot gjester på, og det følger heller ikke den norske måten å håndtere ulike syn på gjennom dialog, skriver ambassadens talsperson.

Stortinget: – Kan ikke kommentere av hensyn til sikkerheten

Stortingets administrasjon vil verken bekrefte eller avkrefte opplysningene om at de kinesiske livvaktene var bevæpnet inne i Stortinget.

– Av hensyn til sikkerheten på Stortinget kan jeg ikke kommentere verken sikkerhetsvurderinger eller sikkerhetstiltak i forbindelse med besøket, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen til NRK.

Stortingets direktør Marianne Andreassen Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Var det frykten for bevæpnet utenlandsk sikkerhetspersonell som gjorde at stortingsrepresentanter ikke fikk gå inn hovedinngangen?

– Jeg kan ikke kommentere konkret på sikkerhetsvurderinger eller sikkerhetstiltak knyttet til dette besøket. På generelt grunnlag vil jeg si at vi har et nært samarbeid med politiet og PST rundt slike besøk. Det er PST som utsteder våpentillatelse til utenlandske livvakter, og selvsagt under forutsetning av at norsk politi er til stede, svarer Andreassen.

NRK også bedt om innsyn i dokumenter og korrespondanse knyttet til Kina-besøket, blant annet vaktrapporter fra sikkerhetsvaktene som møtte Guri Melby. Stortinget har avslått innsyn i alle disse dokumentene.

– Hvorfor holder dere alt hemmelig om håndteringen av dette?

– Jeg tror alle forstår at av hensyn til sikkerheten på Stortinget kan vi ikke gå ut med vurderinger av sikkerheten, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen.