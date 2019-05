Ukjent kinesisk gruppe kuppet stortingsmarkering fra Amnesty

Kommunistparti-vennlige demonstranter har de siste årene vært et vanlig syn når demokrati- eller menneskerettighetsaktivister tar til gatene i Kinas nærområder.

Også utenfor Stortinget blir Kina denne uken møtt av venner.

Når folkekongressens formann Li Zhanshu setter fot på den røde løperen på Løvebakken onsdag, blir han møtt av den ukjente kinesiske organisasjonen «Norway-Wenzhou Chamber of Commerce».

Organisasjonen fikk tillatelse til å stå på Eidsvolls plass flere uker før Kina-besøket ble gjort offentlig i Norge.

– Vi ønsker å markere 65 år med diplomatiske forbindelser mellom Norge og Kina, ingenting annet, sier mannen som har sendt inn søknaden, Vegard Moltubakk, til NRK.

Han opplyser at søknaden ble sendt allerede ved påsketider.

– Da dere søkte var besøket ikke offentlig kjent. Hvordan fikk dere vite om det?

– Vi hadde fått beskjed fra ambassaden om at noe var på ferde, sier Moltubakk.

Han er ansatt i et selskap eid av en norsk-kinesisk forretningsmann.

HARMONISK BESØK: Kinas 3. mektigste mann, folkekongress-formann Li Zhanshu, slipper hissige tilrop fra Eidsvolls plass. Foto: GREG BAKER / AFP

Amnesty: – En taktikk for å holde oss borte

Amnesty har fått beskjed om at deres planlagte demonstrasjon mot Kinas menneskerettighetsbrudd må skje på Universitetsplassen, flere hundre meter unna den kinesiske delegasjonen.

TAKTIKK: - Noen har tydeligvis visst om besøket på forhånd og sørget for at vi som vil demonstrere ikke skal få stå på Eidsvolls plass, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Dette slår meg som en taktikk for å holde norske demonstranter unna Eidsvolls plass. Noen har tydeligvis visst om dette på forhånd og sørget for at vi som vil demonstrere ikke skal stå der, sier Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs til NRK.

Han sier det såkalte handelskammeret ikke har offentliggjort noen planer for hva de vil bruke plassen til, eller sagt noe om hvor mange de tror kommer.

– Vi søkte om å stå på Eidsvolls plass så fort besøket ble offentlig kjent. Men den har altså vært opptatt lenge før norske myndigheters offentliggjøring, så vidt vi kan forstå.

– Vi vet at kineserne ikke ønsker å ha protester langs rutene når de er på besøk. Dette faller inn i mønster fra tidligere. Kineserne ønsker å unngå høylytte demonstrasjoner tett på viktige besøkende, sier Egenæs.

Det kinesiske besøket til Stortinget blir det første høynivåbesøket fra Kina til Norge etter at tildelingen av Nobels fredspris til dissidenten Liu Xiaobo sendte forholdet mellom de to landene i fryseboksen.

Forholdet ble først normalisert ved juletider i 2016, og i en avtale mellom de to landene forpliktet Norge seg til å respektere det som ble kalt Kinas kjerneinteresser.

Stortinget: – Første mann til mølla

Stortinget forsvarer beslutningen med at det var den pro-kinesiske gruppen som henvendte seg til dem først.

– Når norske menneskerettighetsorganisasjoner fikk vite om dette besøket gjennom en pressemelding Stortinget publiserte i forrige uke, så var jo plassen allerede opptatt. Er det rettferdig overfor dem som ønsket å markere der?

FØRSTE MANN TIL MØLLA: - Stortinget kan ikke blande seg inn i hvem som søker om å bruke Eidsvolls plass, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det som er rettferdig er at Stortinget ikke blander seg inn i hvem som søker om å bruke Eidsvolls plass, eller hva de søker å markere. Det er full anledning til å bruke plassen og åpenhet om hvordan systemet fungerer, og det er første mann til mølla-prinsippet, sier Stortingsdirektør Marianne Andreassen til NRK.

– Men denne organisasjonen skal ha blitt informert allerede ved påsketider av Kinas ambassade. Er ikke det i det minste et urettferdig informasjonsforsprang?

– Vi går ikke inn i hvordan ulike sider er informert. Vi gjør ikke vurderinger av hvor folk har fått informasjon. Vi forholder oss til at vi har fått en søknad, og har behandlet den slik vi gjør med alle andre i dette åpne systemet vi har, som er første mann til mølla-prinsippet for å stå på Eidsvolls plass.

Norsk-kinesisk forretningsmann bak

Bak organisasjonen «Norway-Wenzhou Chamber of Commerce» står også den norsk-kinesiske forretningsmannen Yun Lin Zhan.

Zhan skriver i en SMS til NRK at han er medlem av organisasjonen og ansvarlig for å organisere en markering på Eidsvolls plass 15. mai. Han avviser at organisasjonen har samarbeidet med Kinas ambassade.

På spørsmål om hvorfor det ikke er spor av organisasjonen i norske registre, skriver Zhan at organisasjonen foreløpig kun er registrert i Kina, men at de planlegger å registrere seg i Norge etter hvert. Han sier organisasjonen har et hundretall medlemmer, men foreløpig ikke noe eget kontor.

– Dette har ingen sammenheng med kinesiske myndigheter, skriver Zhan i en tekstmelding til NRK.

Norsk-kinesiske Zhan eier for øvrig en rekke butikker både i Oslo og Bergen som retter seg inn mot det kinesiske turistmarkedet, og samarbeider tett med Kinas statlige turistbyråer.

Zhan har selv anslått overfor Dagens Næringsliv at 70% av inntektene hans stammer fra kinesiske turister.

Historisk besøk

Det kinesiske toppbesøket 15.–18. mai blir første gang en høytstående, kinesisk delegasjon besøker Stortinget siden 2004.

Li Zhanshu er formann i Folkekongressens stående komité, som er Kinas øverst lovgivende organ. 68-åringen regnes som Kinas tredje mektigste bak presidenten og statsministeren.

I tillegg til Li deltar også Folkekongressens generalsekretær, ledere for ulike folkekongresskomiteer og viseutenriksministeren med ansvar for Europa.

Li skal i audiens på slottet, og skal også ha samtaler med statsminister Erna Solberg.

Besøket avsluttes med 17. mai-feiring i Stavanger, der flere lokalpolitikere har vært sterkt kritisk til at toppene i kommunistpartiet skal besøke byen på nasjonaldagen.

– Diktatorer fra Kina er ikke velkommen til Stavanger, sa Mats Danielsen (Frp) til Stavanger Aftenblad i forrige uke.