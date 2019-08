Kilder til NRK: Her er punktene i bompengeskissen som splitter regjeringen

Etter det NRK vet har Venstre sagt nei til skissen som søndag ble godkjent av Frps landsstyre søndag.

Siv Jensen har på sin side vært svært tydelig overfor sitt eget landsstyre at det ikke vil bli forhandlet videre utover avtaleskissen som ble lagt fram søndag.

Erna Solberg sier på sin side til NRK at ingen kan stille ultimatum i denne saken, og at de fire må snakke sammen dersom de er uenige.

Dermed har de tre partilederne en svært ulik tilnærming til hvordan den fastlåste situasjonen skal løses.

Punktene som splitter

Etter det NRK kjenner til, er det de følgende punktene i bompengeskissen som skaper splittelse regjeringen:

Skissen skal inneholde en enighet om å øke den statlige andelen til kollektivsatsing fra 50 til 70 prosent. Dette utgjør om lag en milliard kroner i året, over ti år. Altså totalt ti milliarder kroner. Dette skal alle de fire partiene være enige om.

Etter det NRK kjenner til sier skissen at halvparten av beløpet på ti milliarder kroner skal gå til bompengereduksjoner de neste årene, mens resten skal gå til kollektivinvesteringer.

Etter det NRK forstår mener Venstre det er uheldig at staten skal diktere at halvparten av den økte statlige satsingen skal brukes til å redusere bompengenivået. Årsaken er at dette i seg selv kan bidra til trafikkvekst, noe som vil være i konflikt med nullvekstmålet.

Skissen skal også inneholde en engangsbevilgning på rundt 400 millioner kroner i friske penger.

Kilder i Venstre sier også at summen regjeringen skal bruke på å redusere bompengesatsene i årene framover, kan bli altfor høy. Og etterlyser en klarere miljøprofil i skissen.

- Regjeringens liv er i potten Du trenger javascript for å se video.

Har fortsatt tro på løsning

Kilder i Høyre sier at de har som mål å fortsette samtalene, til tross for at Frp gikk høyt ut søndag og sa at det var uaktuelt med videre forhandlinger.

Like før sommeren la Frps landsstyre frem seks krav til partiledelsen, som de ønsket å få gjennomslag for i regjering.

Hvis de ikke får gjennomslag, er det sjanse for at landsstyret ønsker seg ut av regjering.

Venstre-leder Trine Skei Grande mener det er realistisk å få til en bompengeavtale som alle fire partiene kan godta:

– Frp har beveget seg så mye siden forrige landsstyremøte i juni, at det burde være mulig å bli enige om en samlet pakke, sier Grande til NRK.

Hun viser til statsminister Erna Solberg på spørsmål om hva prosessen blir videre.