Kilder sier til VG at Hagen-familien fikk nye pengekrav

Dette skriver VG skriver fredag kveld etter å ha fått informasjon fra flere uavhengige kilder.

Tom Hagen skal ha betalt i overkant av ti millioner kroner for å få bevis på at kona lever, uten å få svar.

Det er nå ni måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog.

Politiet opplyste i en pressekonferanse i slutten av juni at de endret sin hovedhypotese, og mener at kidnappingen av Hagen kan ha vært fingert for å skjule et drap.

Før dette jobbet politiet med en hovedhypotese om at Anne-Elisabeth Hagen er bortført av ukjente gjerningspersoner, og at økonomisk vinning har vært et motiv.

Budskap om å betale millionbeløp

VG opplyser nå at familien Hagen skal ha fått et budskap fra den eller de som har kommunisert med dem cirka to uker etter politiets pressekonferanse, i starten av juli.

Budskapet skal ha gått på å betale et millionbeløp i euro dersom de ville ha et bevis på at Anne-Elisabeth Hagen lever.

VG har fått informasjon om at et beløp på i overkant av ti millioner kroner ble betalt kort tid etter meldingen fra motparten. Utbetalingen skal ha blitt gjort til en konto som politiet foreløpig ikke har klart å spore.

Etter at betalingen ble utført skal familien Hagen, ifølge VGs opplysninger, ha fulgt opp ved å sende flere meldinger tilbake for å få livsbevis.

VG skriver videre at familien, etter det de vet, fortsatt ikke har fått noe bevis på at Anne-Elisabeth er i live, til tross for betalingen.

Verken familiens bistandsadvokat Svein Holden eller Øst politidistrikt har svart på VGs hendvendelser om saken.

Alt du må vite om Lørenskog-forsvinninga

Politiet med ny teori

Under pressekonferansen i slutten av juni, fortalte politiet at de endret hovedhypotese i saken.

– Det er mest sannsynlig at hun er blitt utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er endret til drap, sa politiinspektør Tommy Brøske.

Brøske sa da at drapet kan ha vært forsøkt skjult ved å fingere en falsk bortføring.

Ingen kontakt

Ingen har hørt fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun tok en telefonsamtale til et familiemedlem klokken 09:14 den 31. oktober i fjor.

Samme dagen forsvant hun fra hjemmet sitt i Lørenskog, og siden har det ikke kommet et eneste livstegn fra henne.