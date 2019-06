Politiet endrer sin hovedhypotese – tror Anne-Elisabeth ble drept

Politiet bekrefter på en pressekonferanse onsdag at de nå har endret hovedhypotesen.

– Det er mest sannsynlig at hun er blitt utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er endret til drap, sier politiinspektør Tommy Brøske.

Brøske sier at drapet kan ha vært forsøkt skjult ved å fingere en falsk bortføring.

Fram til nå har politiet jobbet med en hovedhypotese om at Anne-Elisabeth Hagen er bortført av ukjente gjerningspersoner, og at økonomisk vinning har vært et motiv.

Det er flere årsaker til at politiet nå tror at bortføringen kan ha vært iscenesatt.

– Det er blant annet den tiden som har gått, mangelen på livsbevis, en lite egnet kommunikasjonsform, liten vilje til kommunikasjon og kontakt, sier Brøske.

Tommy Brøske sier politiet går bort fra sin hovedteori i forsvinningssaken i Lørenskog. Politiet jobber nå ut ifra hypotesen om at Anne-Elisabeth Hagen er blitt drept. Foto: Anders Fehn / NRk

Vil ikke si noe om eventuelle siktede

Brøske vil ikke kommentere om noen er siktet eller mistenkt i saken.

– Det er ingen tradisjon for å gi vurderinger av siktede eller mistenkte i denne saken. Vi kommer tilbake til dette ved et senere tidspunkt, sier han.

På spørsmål til familiens bistandsadvokat, Svein Holden, om noen i familien er siktet svarer han slik:

– Nei, selvfølgelig ikke.

Holden har ikke kommentert hvordan familien stiller seg til at hovedteorien nå er drap og fingert bortføring.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden sier ingen i familien er siktet for noe i forbindelse med forsvinningen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Politiet vil ikke gå inn på hva motivet kan være.

Det er ingen enkeltstående hendelse som gjør at de endrer hovedhypotesen, sier politiet.

Siden forsvinningen har politiet blant annet gjort mer enn 400 avhør, gjennomgått 1700 tips, utført rundspørringer samt sikret og bearbeidet elektroniske spor.

Ny informasjon om brevet

Ingen har hørt fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun tok en telefonsamtale til et familiemedlem klokken 9.14 om morgenen den 31. oktober i fjor.

I familiens hus lå brev fra de angivelige gjerningspersonene med krav om løsepenger og trusler om vold mot kona dersom det ikke ble innfridd.

Under pressemøtet i dag kom politiet også med nye detaljer rundt brevet. De sier at de nå tror de vet hvor arket ble produsert.

Politiet sier at de også tror de vet hvor arket ble solgt.

– Vi utelukker ikke at arket er solgt i Norge, sier Brøske.

Det har gått åtte måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog. Her er noe av det politiet har gjort siden 31. oktober i fjor. Du trenger javascript for å se video. Det har gått åtte måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog. Her er noe av det politiet har gjort siden 31. oktober i fjor.

Ingen ny kontakt

Naboer har i avhør med politiet forklart at en grå SUV-lignende bil ble sett i nærheten av huset den samme morgenen hun forsvant.

Bilen og føreren har ikke blitt identifisert.

Politiinspektør Tommy Brøske har tidligere sagt til NRK at politiet ønsker å finne bilen og få klarlagt hvem som kjørte den.

Det er flere veier og overvåkingskameraer i området rundt huset, men politiet har tidligere ikke utelukket at de antatte bakmennene kan ha tatt seg usett fra området.

Les mer: Kidnappere kan ha flyktet uten å bli fanget på kamera

Den siste kontakten med de angivelige kidnapperne var i starten av februar.

11. februar holdt politiet pressekonferanse der de uttrykte bekymring over manglende livsbevis fra 69-år gamle Hagen.

Ny fase i etterforskningen

Etter flere måneder har politiet nå gått over i en ny fase av etterforskningen.

Politiet sier at den nye fasen i større grad går ut på å analysere de sporene som er sikret, blant annet inne i huset og nærområdet.

De ser også nærmere på hvor mange som var inne i huset på forsvinningsdagen.

– Vi er nærmere å vite antallet nå enn vi har vært tidligere, men det gjenstår fortsatt arbeid for å bli enda sikrere i den vurderingen, har Brøske tidligere sagt.

Les mer: Sirkler inn hvor mange som var i huset på forsvinningsdagen

En etterlysning av to menn som var blitt fanget opp av overvåkingskamera ved arbeidsplassen til Tom Hagen ble tidligere i vår lagt bort, tilsynelatende uten å ha gitt resultater.

Politiet har sjekket ut flere hundre mulige skjulesteder, blant annet i Danmark, i søket etter den savnede 69-åringen.