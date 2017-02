Keshvari vil ta passet fra Somalias statsminister

Hassan Ali Khaire (49) er norsk statsborger. Torsdag ble han utnevnt til ny statsminister i Somalia. Foto: Stringer / AFP

Khaire kom til Norge som flyktning på slutten av 80-tallet, og har både norsk og somalisk statsborgerskap. Men Keshvari mener flyktninger som trygt kan reise hjem, ikke skal få beholde sitt norske pass.

– Det at han nå er blitt statsminister, viser med all tydelighet behovet for at beskyttelse bør være av midlertidig og ikke permanent art, sier Keshvari.

Dobbelt statsborgerskap

I Norge er det i utgangspunktet forbudt å ha dobbelt statsborgerskap, men på grunn av situasjonen i Somalia krever ikke UDI at somaliere som blir norske gir slipp på sitt somaliske statsborgerskap.

Keshvari mener likevel det at Khaire er utnevnt til statsminister, gjør det doble statsborgerskapet problematisk.

– Når noen har blitt utnevnt til parlamentarikere og sågar statsminister i Somalia, så må vi gå ut fra at de er somaliske borgere. Det kan ikke være slik at et lands statsminister kan ha flere nasjonaliteter. Da oppstår det konflikter om hvor de skal ha sin lojalitet, sier Keshvari.

– Vi kan jo tenke oss det motsatte. Hadde det vært tenkelig å ha en somalisk statsborger i Norge uten norsk statsborgerskap? Det går jo ikke, sier Keshvari.

– Bør bli lettere

Une Aina Bastholm i MDG. Foto: NRK

Regjeringen har varslet en utredning av hvorvidt dobbelt statsborgerskap bør bli tillatt i Norge, slik det er i mange andre europeiske land. Miljøpartiet de grønne er blant partiene som støtter forslaget.

– Det burde være lettere i 2017 å ha dobbelt statsborgerskap. Det gjør resten av Norden, men Norge henger litt etter. Vi er blitt mer internasjonale, og mange har tilhørighet til flere land, sier partiets talsperson Une Aina Bastholm.

– Statsborgerskap er ikke noe man får som medalje for lang og tro tjeneste. Det er noe du har som en demokratisk rett. Har du sterk tilhørighet til to stater, så bør du kunne ha dobbelt statsborgerskap, mener hun.

Flyktet til Valdres

Khaire var 21 år gammel da han kom til Vestre Slidre i Valdres som flyktning. I 2006 ble han Flyktninghjelpens ansvarlige for hjemlandet Somalia, og noen år senere ble han organisasjonens regionaldirektør for Afrikas horn.

Torsdag ble han utnevnt til statsminister av president Mohamed Abdullahi Mohamed. Utnevnelsen må godkjennes av landets nasjonalforsamling.

Somalia prøver å komme seg på beina etter mange år med tørke og konflikt. Mange frykter at landet igjen kan bli rammet av hungersnød. Allerede i dag lider flere hundre tusen somaliske barn av underernæring.

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med Khaire etter utnevnelsen torsdag.