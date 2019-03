Kalte Kallmyr for «Komiske Ali» – nå må de samarbeide i regjering

– Vi skal nok greie å ordne opp i det, blunker hun lurt til NRKs reporter, når hun får spørsmål om forholdet til den blodferske justisministeren.

Det var i 2015 at Trine Skei Grande (V), sammenlignet Jøran Kallmyr (Frp), som den gang var statssekretær i justisdepartementet, med Saddam Husseins mye omtalte informasjonsminister Mohammed Said al-Sahhaf, bedre kjent som «Komiske Ali».

Al-Sahaf fikk tilnavnet Komiske Ali etter at han under krigen hevdet at Irak var i ferd med å slå de amerikansk-britiske styrkene, samtidig som styrkene var på vei inn i Bagdad.

Fikk kritikk etter besøk til Eritrea

Kritikken kom etter at Kallmyr hadde vært på besøk i Eritrea for å sjekke om forholdene der var blitt såpass bedre at Norge kunne begynne å returnere eritreiske asylsøkere, og for å få i stand en returavtale med det som av mange blir kalt Afrikas Nord-Korea.

Regjeringen konkluderte etter besøket at grunnlaget for å gi asyl til eritreere var i ferd med å bli borte. Inntil da hadde 90 prosent av asylsøkere fra Eritrea fått asyl i Norge.

Regjeringen fikk kritikk av sentrale politikere i både Venstre og KrF, for å samarbeidet med et diktatur som bryter så mange menneskerettigheter.

I løpet av besøket til Eritrea i 2015 fikk den gang statssekretær Jøran Kallmyr se en kopi av den nye straffeprosessloven som landet lenge har jobbet med. Her er han sammen med Norges ambassadør til Sudan, Morten Aasland og Eritreas justisminister Fozia Hazim. Foto: Privat

– Jeg vet ikke om dere husker informasjonsministeren i Irak, som sto foran og holdt mens statuen av hans leder ble revet ned i bakgrunnen. Det bildet kom jeg på igjen i uka som var, da jeg hørte Jøran Kallmyr fortelle om menneskerettighetene som var i godt sig i Eritrea med henvisning til at de hadde BBC på hotellet. Makan til naivitet når det gjelder menneskerettighetene har man sjelden sett, sa Grande i sin tale til landsstyret.

Nå er de ministerkolleger

Så var det Jøran Kallmyr som i dag kom traskende ut fra Slottet sammen med statsministeren i dag, og gamle meningsmotstandere tvinges til samarbeid.

Jøran Kallmyr blir ny justisminister

– Jeg ønsker Jøran masse lykke til. Jeg jobbet med ham masse både i Oslo-politikken og nasjonalt tidligere, og jeg gleder meg til at han skal være med og jobbe på den plattformen vi har forhandlet fram, sier Kulturministeren.

Hun later til å være helt komfortabel med alle de «politiske krasjene», som hun kaller det, som de to har hatt gjennom historien.

– Men Komiske Ali er en ganske drøy sammenligning for en som nå er din nye kollega. Mener du fortsatt at han er naiv?

– Han var litt naiv overfor Eritrea. Nå har det skjedd store forbedringer i noen av de afrikanske landene som vi har hatt mange asylsøkere fra, så, men vi skal nok klare å ordne opp i det her, svarer Grande.