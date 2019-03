Jøran Kallmyr blir ny justisminister

Kallmyr (40) ble utnevnt i statsråd på Slottet fredag formiddag, og presentert på slottsplassen sammen med statsminister Erna Solberg like etterpå.

– Jeg er glad for at vi for første gang ikke har fått lekket hvem som blir statsråd. Kongen har i dag utnevnt justisminister Jøran Kallmyr. Velkommen til regjeringen, sa Solberg.

Kallmyr er utdannet jurist og tidligere advokatfullmektig.

Han var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet under Anders Anundsen og Sylvi Listhaug. Som statssekretær hadde Kallmyr asyl- og flyktningpolitikken som ansvarsområde.

Kallmyr kommer fra Fræna i Møre og Romsdal. Han har lang fartstid i Frp, og har vært fylkesformann i FpU og formann i Oslo FpU.

Han har også vært Oslos byråd for miljø og samferdsel.

– Godt skodd for oppgaven

– Jøran får ansvar for et av våre absolutt tyngste politikkområder, sa Solberg på den påfølgende pressekonferansen.

Hun viser blant annet til at Kallmyr får ansvar for den omfattende politireformen.

– Gjennomføringen er en stor oppgave som krever stor politisk oppmerksomhet. Han er godt skodd for oppgaven. Han har vært statssekretær tidligere, og var sentral i håndteringen av flyktningkrisen i 2015 og 2016, sier Solberg.

Solberg mener de hyppige skiftene av justisministre ikke har påvirket arbeidet med politireformen.

– Men det er selvfølgelig uheldig. De to siste statsrådskiftene er skifter jeg skulle ønske vi ikke hadde hatt. Men gjennomføringen og implementeringen har gått sin gang uavhengig av statsrådskiftene, sier hun.

Det blir fungerende justisminister Jon Georg Dale som overrekker nøkkelen til Kallmyr senere i dag. Han går tilbake til sin post i samferdselsdepartementet.

Wara gitt avskjed i nåde

Tor Mikkel Wara ble utnevnt til justisminister i april i fjor. For to uker siden ble han innvilget permisjon etter at samboeren hans ble pågrepet av PST og siktet for å ha tent på ekteparets bil.

Det var lenge usikkert om Wara kunne komme tilbake etter siktelsen, og torsdag ble det klart at Laila Bertheussen er mistenkt for alle hendelsene knyttet til familiens bolig.

Samme dag varslet Wara at han går av. Ifølge statsminister Erna Solberg vil han bli gitt avskjed i nåde fredag.

– De siste ukene har vær tøffe for meg og min lille familie. Avgjørelsen var fullt og helt min egen. Noen trenger meg mer enn regjeringen, sa Wara.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ble utnevnt som fungerende justisminister da Wara fikk permisjon.