Kaffebransjen svarer på advarslene: – Ikke bekymret for folkehelsa

– Det er likevel ingen løsning å fjerne disse kaffemaskinene. Kastes de ut vil det nok få langt alvorligere følger for arbeidsmiljøet enn en kopp maskinkaffe i ny og ne, sier daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon Marit Lynes.

Norsk Kaffeinformasjon er et opplysningskontor for kaffe og en fellesorganisasjon for alle som arbeider med kaffe i Norge.

– Jeg er ikke bekymret for folkehelsa på grunn av kaffedrikking. Det har aldri vært så lav forekomst av hjerte- og karsykdommer som det er nå, sier Lynes.

IKKE BEKYMRET: Marit Lynes, daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon Foto: Norsk kaffeinformasjon

I løpet av mandagen er hun blitt nedringt av både private og medlemmer etter at NRK i helgen fortalte om kaffedrikkene som står på nei-listen til Helsedirektoratet, fordi de har et fettinnhold som kan gi økt kolesterol.

På fy-listen

Bakgrunnen er at Helsedirektoratet har valgt å advare mot kaffe som ikke er filtrert i sine nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer.

Det vil si kokekaffe, presskannekaffe og espresso, men også kaffe fra kaffemaskiner og kapselkaffe. Det er bare pulverkaffe og filterkaffe som er ren for fett.

Fastleger skal nå informere pasienter med for høyt kolesterol om den usunne kaffen, og sammenhengen mellom denne og kolesterolverdiene i blodet.

Gjelder mange

500.000 av oss bruker i dag kolesteroldempende medikamenter. Anslagsvis to millioner voksne nordmenn har et høyere kolesterolnivå enn anbefalt.

Tallene kommer fra Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, som også opplyser at 6 av 10 nordmenn ikke er klar over kolesterolnivået sitt.

Seniorprofessor i epidemiologi ved Universitetet i Oslo, Dag S. Thelle, sier at vi har vært klar over kaffens kolesteroløkende effekt i noen tiår nå, og at det er viktig at dette ikke går i glemmeboken.

I likhet med Lynes er han imidlertid ikke bekymret for folks helse på grunn av kaffedrikkingen.

– I Norden drikker vi mest kaffe i verden, og vi har færrest dødsfall som skyldes hjerteinfarkt. Dessuten drikker vi mest filtrert kaffe. Det er bra, sier han.

– Men de som har høyt kolesterol, bør legge om. De bør bare drikke den filtrerte kaffen, mener Thelle.

Fire om dagen

Marit Lynes i Norsk Kaffeinformasjon understreker at gjennomsnittsnordmannen drikker fire kopper kaffe om dagen, og at det ikke er skadelig.

– Har du høyt kolesterol, dreier det seg heller ikke bare om kaffe. Da må du se på helheten i blant annet kostholdet ditt, påpeker hun, og anbefaler de som har høyt kolesterol om å legge om kaffevanene.

– Og som sagt, Norge er ikke lenger rammet av mange hjerte- og karsykdommer. Det er ikke kolesterolet som øker mest, men bekymringen blant folk flest.