Justisministeren var med politiet på knivjakt – kvinne stukket få minutter senere

– Det har vært særdeles rolig. Det virker som om folk har tatt en tidlig kveld.

Slik oppsummerte politiet patruljeringen i Oslos gater og knivvisitasjonen som NRK var med på natt til søndag.

Med var også den ferske justisministeren Jøran Kallmyr, som ønsket å lære mer om hvordan politiet jobber ute i felten.

Få minutter senere kommer meldingen om at en kvinne i 20-årene har blitt knivstukket ved Birkelunden på Grünerløkka i Oslo.

KNIVSTUKKET: En kvinne i 20-årene skal ha blitt stukket i magen med kniv i Birkelunden på Grünerløkka natt til søndag. Foto: Daniel D.Laabak / TIPSER.NO

Gjerningspersonen er mann i 40-årene og politiet tror kvinnen var et tilfeldig offer. Tilstanden hennes skal være stabil.

– Bekymringsfullt

På Majorstuen T-banestasjon står en gruppe politibetjenter og sperrer gata for personer som kommer ut fra T-banen retning vest. Politiet sjekker forbipasserende én etter én.

Formålet med ransakelsen er å forsikre seg om at personene ikke bærer kniv.

Knivstikking har blitt et økende problem i hovedstaden. Tallet har doblet seg sammenliknet med i fjor, viser statistikk fra politiet.

Bare i Oslo ble 22 personer knivstukket i løpet av årets to første måneder.

Det ønsker den ferske justisministeren å gjøre noe med.

Kallmyr mener våpenvisitasjoner, som den på Majorstuen natt til søndag, er et godt forebyggende tiltak.

– Det gir en effekt at det er synlig politi som sjekker om folk har med seg kniv. Knivproblematikken er jo økende i byen. Det er bekymringsfullt dersom det er slik at unge og andre føler de må ha med seg kniv når de er ute. Jo flere som bærer kniv, jo større er sjansen for at noe alvorlig kan skje, sier han til NRK.

– Det er jo ganske inngrepene å bli kontrollert på denne måten her. Er det nødvendig å gå så drastisk til verks?

– Nå er det sånn at politiet kun sjekker personene for stikkvåpen. Dette er ikke en veldig tung ransakelse. Skadepotensialet ved at folk tar med seg våpen inn til byen, er kjempestort, så det mener jeg forsvarer maktmidlet i dette tilfellet her, sier han.

Jøran Kallmyr er Frps sjuende justisminister på seks år. En av fanesakene hans er å bekjempe gjengkriminalitet i de store byene. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Utrolig viktig

Politibilen kjører videre. De får melding om et masseslagsmål, men når politiet kommer på stedet har ungdommene allerede løpt sin vei. Turen fortsetter mot Aker Brygge og Karl Johan, utsatte steder med mange nattklubber og mye folk.

– Hvis vi har ressurser til stå utenfor de stedene hvor vi vet det blir problemer, gjør vi det, slik at vi har mulighet til å forebygge voldsepisoder hvor personer blir skadet, sier Torgeir Brenden, innsatsleder Oslo politidistrikt.

Justisministeren følger ivrig med på ferden.

– Jeg synes det er veldig interessant. Det er utrolig viktig å se hvordan politiet opererer ute i felten og hvordan de nye datasystemene og nødnettet fungerer, sier han.

Ønsker sterkere fokus på integrering

Kallmyr setter den økenden kriminaliteten i sammenheng med integreringen i hovedstaden, som han mener er for dårlig.

– Nå har vi styrket Oslo-politiet ganske mye de siste årene, men jeg tror nok vi må ha et sterkere fokus på integrering. Det er ikke nok å ha synlig politi når det er andre utfordringer som fører til økt kriminalitet blant ungdommer.

– Det er mange andregenerasjonsinnvandrere for eksempel, som ikke føler de hører hjemme noe plass. Det er en utfordring vi må ta tak i.

Kallmyr mener det blant annet må settes større fokus på å løfte frem gode rollemodeller i utsatte bydelsområder.

– Vi må vise frem alle de flinke i for eksempel Groruddalen, som tar utdanning og har gode jobber, slik at det ikke er kriminelle med dyre luksusbiler som blir ungdommenes forbilder.