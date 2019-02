22 personer har blitt knivstukket i Oslo i år

Politiet måtte torsdag ettermiddag møte justisminister Tor Mikkel Wara, etter en rekke knivhendelser den siste tiden.

Til møtet hadde politiet med seg en oversikt over alle hendelsene som har skjedd i hovedstaden fra 1. januar og frem til 25. februar.

Og tallene som NRK har fått tilgang til viser det har vært en dobling i antall knivstikkinger, med 21 knivstikkinger mot 11 på samme tid i fjor.

Omtrent samtidig som møtet begynte torsdag meldte politiet om nok en knivstikking – denne gangen på Mortensrud i Oslo. En person ble knivstukket flere steder på kroppen, og politiet har pågrepet en mistenkt.

Dermed har 22 personer blitt knivstukket i Oslo i løpet av årets to første måneder.

– Det har vært en faretruende utvikling i Oslo, spesielt blant de unge, sier Wara om hvorfor han ba om et møte med Oslo-politiet.

– Ønsker ikke svenske tilstander

Til sammen har politiet rykket ut på 188 knivrelaterte oppdrag:

60 hendelser der kniv har blitt brukt til å true eller tvinge.

120 ganger har folk blitt stoppet med kniv på seg.

17 ganger har politiet hatt kniv-kontroller i hovedstaden i år.

I forrige uke skrev NRK om at nesten dobbelt så mange er anmeldt for å bære kniv ulovlig i Oslo hittil i år, sammenlignet med i fjor.

– Vi ønsker ikke å få svenske tilstander i Oslo, derfor er det viktig å være kontant og tydelig med en gang man ser tendenser som går feil vei, sier Wara til NRK.

Både politimester Han Sverre Sjøvold, sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo Grete Lien Metlid og flere andre fra politiet var med på møtet. Foto: Christophe Pouchoulin / NRK

Vil vurdere ungdomsstraff

Ifølge ministeren er det unge mennesker med innvandringsbakgrunn som står bak mange av knivhendelsene. Han sier de er knyttet til enkelt bydeler i hovedstaden.

– Da kan ikke politiet løse oppgaven alene, sier han.

Også politimesteren i Oslo er bekymret, og kaller det en oppblomstring.

– Jeg tror mange egentlig ikke forstår hvor alvorlig det er å bruke kniv mot et legeme. Det er langt flere knivsaker nå enn tidligere, sier Hans Sverre Sjøvold.

Justisminister Tor Mikkel Wara er bekymret for alle knivhendelsene i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han har tidligere sagt at mange unge lovbrytere brukes kynisk som narkotikalangere fordi de risikerer liten straff.

På møtet i dag ba han blant annet om at justisministeren ser nærmere på straffenivået for bruk av kniv, og mulighet for ungdomsstraff.

Oslo-politiet har tidligere sagt at de vil ha strengere straff og fengsel for ungdommer som gjentatte ganger begår alvorlig kriminalitet

– Det syntes jeg vi skal vurdere, sier Wara.