Kallmyr (41), som overtok jobben for en drøy måned siden, er den femte og foreløpig siste i rekken av justisministre fra Fremskrittspartiet. Uten å telle med vikarene.

Da Frp-landsmøtet søndag ettermiddag skulle behandle et forslag om å styrke Kripos for å hindre overgrep på nett, la ikke den nyslåtte statsråden bånd på seg:

– Jeg må også gi en beskjed til Senterpartiet. Dere ville ikke være med på politireformen, dere står etterpå og klager over at alt har blitt så mye verre. Men når dere ikke ville være med på politireformen, så vil dere heller ikke være med på etterforskningsløftet på de tre millardene vi har løftet politiet med, som har gjort at vi har fått 1650 flere politifolk som hver dag jakter på forbrytere og som nå sørger for at pedofile blir tatt lenge før de kommer på gata og forbryter seg på folk. Senterpartiet vil gjøre Norge til et farligere sted for barn og unge, og det må vi stoppe, sa Kallmyr.

MINISTER: 29. mars overtok Jøran Kallmyr nøklene til Justisdepartementet. Det skjedde etter at Tor Mikkel Wara valgte å gå av i kjølvannet av at PST siktet Waras samboer for å ha iscenesatt en trussel ved å tenne på parets egen bil. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Frp-statsråden argumenterte for at politireformen har gjort det mulig for politiet å ta potensielle overgripere, før de faktisk begår overgrep.

– Vi må sørge for at vi har et politi som kan ta de pedofile, og vi skal ta dem før de kommer ut på gatene og faktisk gjør overgrep mot barn. Og derfor er vi så opptatt av at politiet skal være på nettet, sa Kallmyr.

Han mener det gir politiet helt nødvendige muligheter til å forhindre alvorlige overgrep.

– Dersom vi klarer å ta dem der, når de har kommet til det steget at de har begynt å laste ned barnepornografi, så kan vi forhindre at de går steget videre, og forgriper seg på barn. Så dette er et viktig forebyggende arbeid.

Vedum: – Han skyver barn foran seg

Angrepet blir ikke overraskende tatt ille opp i Senterpartiet.

– Jeg synes det er uhørt at justisministeren velger å skyve barn og unge foran seg i en argumentasjon for å legge ned tjenestesteder i norsk politi i hele landet. Det blir billig og enkel retorikk, ikke minst når man vet hvilken krisesituasjon det er i deler av norsk politi, sier Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

BETENKT: Senterpartisjef Trygve Slagsvold Vedum liker dårlig tonen til Frps Jøran Kallmyr. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vedum vil også oppfordre justisministeren til å begynne å snakke med de som jobber i politiet. Han viser til at 80 prosent av dem som har uniformen på, selv sier at beredskapen har blitt dårligere og at politireformen ikke gir mening.

Også Sigve Bolstad, som leder fagforeningen Politiets fellesforbund, sa tidligere i vår til Politiforum at det var tydelig at man var på vei i feil retning.

Senterparti-lederen er kriminelt uenig med regjeringen i at politiet må sentraliseres for å få opp fokus og kompetanse på for eksempel overgrep og offeromsorg.

– Det blir heller dårligere og dyrere. Man burde heller styrket politiet og gitt dem arbeidsro. Alle partier vil satse i kampen mot nettovergrep og pedofili. Det er ikke det diskusjonen handler om. Men når man presser politiet slik man gjør fra regjeringens side, går det ut over det daglige politiarbeidet. Det er viktig å ha politi i hele landet nært folk, sier Vedum, før han avslutter intervjuet med å langt på vei beskrive justisministeren som feig:

– Denne typen retorikk viser at han har dårlige argumenter når han må skyve de mest sårbare barn og unge foran seg. Nå må justisministeren begynne å tørre å møte Senterpartiet til debatt. Når han kan bruke så sterke ord i sitt eget landsmøte, bør de også tørre å møte oss til debatt i TV og radio, for det er et stort problem at det er stor uro i store deler norsk politi.