Jubel på Senterpartiets valgvake: – Det er en merkedag

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum understreket hvilken merkedag dette er for partiet da han talte til salen på Deichmanske i Oslo.

– Det var en merkedag at vi er ett av de tre største partiene på Stortinget, sier Vedum.

Vedum begynte sin tale med et sitat fra Erik Bye:

– Gratulerer med en fantastisk kveld og laginnsats. Når vi er i de fine lokalene som Deichmanske er, så har jeg lyst til å begynne med å sitere Erik Bye. Kloke Bye sa at politikere i et demokrati må huske at «de er folkets tjenere og ikke folkets herrer», sier Vedum.

Sp ligger med en prognose på rundt 14 prosent an til å gjøre sitt beste valg siden EU-kampen i 1993, og til å bli det tredje største partiet på Stortinget. Ved forrige stortingsvalg fikk partiet 10,3 prosents oppslutning.

– Vi må huske hvem som har gitt oss tillit. Det er en stor tillitserklæring og et stort ansvar. Jeg vil si gratulerer og velkommen til dere som blir nye stortingsrepresentanter, jeg gleder meg til å jobbe med dere, fortsetter han.

– Støre og jeg må prate sammen

I intervju med NRK like etter talen svarer Vedum det han har svart gjentatte ganger i løpet av valgkampen. Nemlig at Sp har gått til valg på en regjering med Ap og Sp.

– Nå er til og med de som er her lei av å høre den floskelen?

– Det er ingen floskel. Jeg tror det er dere i media som er mest lei av det, parerer Vedum.

– Da stiller jeg spørsmålet mer åpent, hva skjer i morgen?

– Da må vi prate sammen, i første omgang Jonas Gahr Støre og jeg, og så har vi et felles ansvar for å få på plass både en regjering og et budsjett, for at vi skal få en ny kurs for Norge.

Foto: Lise Åserud / NTB

– Fortsatt spent

Hun våknet med et rykk kl. 06 i morges. Men i kveld ble mageknipen erstattet med et bredt smil for Senterpartiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim. Hun utelukker ikke SV som del av landets nye regjering.

– Er du fornøyd?

– Jeg er fortsatt spent.

– Og magen?

– Den er mye bedre.

– Dere har lagt vaken deres tettest på regjeringskvartalet av alle partiene. Er det tilfeldig?

– Vi trives jo i maktens korridorer også! Nei da, det var spøk. Men det går an å ha to tanker i hodet i samtidig. Også er det jo et gammelt, historisk bygg. Og Senterpartiet hadde jo hundreårsfeiring i fjor.

I minuttene før prognosen kom ble Tvinnereim blank i øynene.

Men foreløpig er det ikke tegn på skuffelse eller gråt hos senterpartistene.

– Jeg er så glad på vegne av teamet i hele landet som har stått på og gjort en ekstraordinær innsats for å forklare velgerne hvorfor vi trenger et skifte.

Men fortsatt var Tvinnereim avventende til spørsmål om hvem som skal danne Norges neste regjering.

– Vi vil ha en regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Så du avviser ikke SV?

– Jeg avviser ingenting, sier Tvinnereim.

Ligger an til flertall for Sp, Ap og SV

Ifølge Jørgen Bølstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo som analyserer valgresultatene for NRK, er sjansen for at Støres drømmeregjering med Ap, Sp og SV får flertall, er svært sannsynlig.

– Mine beregninger viser at det er over 95 % sannsynlig at de tre får flertall på Stortinget, sier Bølstad.

Men Senterpartiets finanspolitisike talsperson Sigbjørn Gjelsvik sier at strategien for videre regjeringsforhandlinger foreløpig ikke er lagt.

– Nå skal vi ta innover oss resultatet og legge en strategi, sier Gjelsvik.

– Hvilke partier vil dere snakke med?

– Vi har ikke noe nytt å melde.Vi har vært tydelig på at vi ønsker å sette nytt flertall med en Senterparti- og Arbeiderpartibasert regjering. Vi tror de beste løsningene ligger der.

– Hva er det som gjør at det er så vanskelig se for seg et samarbeid med tidligere regjeringspartner SV?

– Vi har vært tydelige på hvor de beste løsningene ligger, sier Gjelsvik.

Hvite knoker, svineknoker og «helt rått» hos Senterungdommen

Like ved slottsparken i Oslo ligger restauranten Den glade gris. På benken utenfor sitter en metallfarget hurpe lett henslengt.

Inne er et langbord fylt med Senterungdom. Det lukter stekt kjøtt og salt i lokalet. Det er kjøtt og poteter så langt øyet kan se. Tallerkenene er brune, og gradvis blir kun knokene liggende igjen.

Skal man ha mat, skal det være norsk, klinger det fra dem i samstemt kor.

Kun en av dem er vegetarianer.

– Men jeg er svensk, unnskylder hun raskt, til latter fra de andre.

Hun er på besøk fra søsterpartiet over grensen. Straks skal hun og de andre være med bort til gamle Deichmanske bibliotek.

Bygningen fra 1933, som var for gammel og upraktisk til å pusses opp til et moderne biblioteks behov, er likevel 13 år yngre Senterpartiet, eller Bondepartiet, som det het da.

Fortsatt er det bøndenes interesser som står sterkest rundt bordet i Holbergs gate. De aller fleste er oppvokst på gård.

Senterungdomsleder Torleik Svelle er selv fra gård.

Også han har vært nervøs. Men etter valgprognosen sitter smilet løsere.

– Nå har jeg det veldig bra.

– Men dere havner mye lenger ned enn tidligere i år?

– Ja, men vi er i hvert fall mer enn tre prosentpoeng frem fra sist. Det er helt rått.

Ikke lenger Norges største

Fire år etter at partiet gikk ut av den rødgrønne regjeringen, doblet Senterpartiet seg.

Partiet gikk fra 5,5 prosent til 10,3 prosent.

Trygve Slagsvold Vedum hadde blitt partileder, lansert kaffekoppstrategien, og fordoblet oppslutningen.

Trygve Slagsvold Vedum var alvorlig under den siste partilederdebatten før valget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I vinter så det ut som partiet igjen kunne doble oppslutningen, etter at det på flere målinger hadde oppslutning på omtrent 20 prosent.

Før jul var de til og med Norges største parti på en måling hos TV 2.

Protest mot elitene, mot Oslo, mot EU, mot sentralisering, bompenger og dyre ferjepriser hadde gitt resultater.

Men like før valget har partiets oppslutning falt.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad er likevel fornøyd så lenge partiet går frem siden forrige valg.

En nokså lettet Marit Arnstad like etter kl 21 mandag kveld. Foto: Camilla Helen Heiervang / NRK

– Hvordan skal du feire hvis det går veien?

– Jeg skal i politisk kvarter i morgen tidlig.

– Det er vel en fest i seg selv?

– Haha, ja, ler Arnstad, før hun legger til:

– Jeg forholder meg til resultatet. Det er velgerne som bestemmer, og det tar jeg på alvor.