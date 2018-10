Jørn Lier Horst: – Politiets største frykt er at den etterlyste har forsvunnet ut av landet

– Det politiet er redd for er at han allerede er ute av landet. Det er det en viss fare for. Han er beskrevet som av utenlandsk opprinnelse, og har muligens tilhørighet til andre land enn Norge, sier han til NRK.

24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen ble funnet drept i leiligheten han bodde i på Majorstuen mandag denne uka.

Lier Horst mener at drapet på Majorstuen er helt spesielt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fredag fortalte politiet på en pressekonferanse at de knytter drapet direkte til et ran som fant sted i nærheten av drapsstedet, og i den sammenheng etterlyste de en mann med bilde.

– En mann kan knyttes til ranet og drapet som skjedde samme morgen. Dette har hele tiden vært en del av etterforskningen. Personen er sentral. Det er veldig viktig for politiet å identifisere ham, sa politiinspektør Grete Metlid under pressekonferansen.

– Drastisk skritt

Bildet er tatt klokken 13.16 på Skøyen togstasjon. Foto: Politiet

Den kjente forfatteren sier det er et dramatisk og drastisk skritt i enhver drapsetterforskning å gå ut og etterlyse en mulig gjerningsperson med bilde.

– Da går det fra å være en veldig bredspektret til en veldig smalsporet og personrettet etterforskning, sier Lier Horst.

– Samtidig er det det helt riktige tidspunktet å gjøre det på, etter fem dager der man står på bar bakke. Da trenger man hjelp fra publikum, og for å få det, må man dytte informasjon ut.

Han tror at politiet har hatt bildene en stund før de gikk ut med dem og at de har blitt brukt internt og for å sette opp tollsperrer.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Her er et kart over den angivelige gjerningspersonens bevegelser på drapsdagen, basert på observasjoner og funn gjort av politiet.

Spesiell sak

Dersom den etterlyste har forsvunnet ut av landet, må han etterlyses internasjonalt.

– Det skjer sjelden kun basert på et fotografi, da vil man nok prøve å fastslå identitet før man etterlyser, sier Lier Horst.

Hvis Heikki Bjørklund Paltto var et tilfeldig offer for en drapsmann, er det helt spesielt, mener den tidligere etterforskeren. Han sier det er svært sjelden at noen drepes tilfeldig i sitt eget hjem.

– Denne saken tyder på at det er snakk om et tilfeldig offer. Det kan være et innbrudd som har gått galt og man står overfor et rovmord hjemme hos noen. Det er det ikke så ofte vi ser, sier han.