Mann etterlyst etter Majorstua-drapet

En 24 år gammel mann ble funnet drept i leiligheten han bodde i på Majorstuen mandag denne uka.

Fredag fortalte politiet på en pressekonferanse at de knytter drapet direkte til et ran som fant sted i nærheten av drapsstedet, og i den sammenheng etterlyser en mann.

– En mann kan knyttes til ranet og drapet som skjedde samme morgen. Dette har hele tiden vært en del av etterforskningen. Personen er sentral. Det er veldig viktig for politiet å identifisere han, sa politiinspektør Grete Metlid under pressekonferansen.

BILDE FRA SKØYEN STASJON: Bildet er tatt klokken 13.16 på Skøyen togstasjon. Foto: Politiet

Utelukker ikke at det kan være flere involvert

Metlid bekrefter at de setter mannen i sammenheng med drapet og ranet, men at de ikke vet hvem han er. Politiet oppfordrer mannen og folk som vet om han – til å ta kontakt med Oslopolitiet.

– Det er veldig viktig for politiet å identifisere han, men vi utelukker ikke at flere kan ha vært involvert, sa Metlid under pressekonferansen.

Hun presiserer at det er tatt en nøye vurdering på hvorvidt de skulle gå ut å etterlyse ham.

– Vi har vurdert at vi ikke vil vente. Vi vil gå ut. Den som vet noe, ta kontakt med oss. Det er gode begrunnelser for at vi går ut med dette bildet. Vi ber publikum kontakte politiet og ikke foreta noe selv.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. OBSERVASJONER: Her er et kart over den angivelige gjerningspersonens bevegelser på drapsdagen, basert på observasjoner og funn gjort av politiet.

FLUKTRUTA: Dette skal ifølge politiet være en mulig fluktrute.

Mannen har et uvanlig kjennemerke

Mannen skal ifølge politiet ha et kjennemerke på hånden, som på bilder ser ut til å være en tatovering.

KJENNEMERKE: Mannen skal ha dette kjennemerket på hånden. Foto: Skjermdump/Politiet

Tatoveringsekspert Per-Erik Enevold Dahlman sier til NRK at tatoveringen på hånden til den etterlyste mannen er uvanlig.

– Både symbolet og hvor tatoveringen er plassert er uvanlig. Jeg har ikke sett dette symbolet før.

– Et svært alvorlig drap

Grete Metlid har tidligere uttalt at den midlertidige obduksjonsrapporten viser at politiet står overfor et svært alvorlig drap.

Det var en venn av 24-åringen som fant ham og ringte AMK.

Så sent som torsdag kveld meldte politiet at de ikke hadde noen mistenkte eller siktede i drapssaken, og at de fortsatt etterforsket saken bredt.

Fredag formiddag arbeidet kriminalteknikere fra politiet fortsatt på åstedet. Politiet har etterforsket saken bredt, og har undersøkt en rekke teorier.