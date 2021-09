Søndag ble Marit Slagsvold ordinert til prestetjeneste under en høymesse i Oslo domkirke.

– Akkurat er det et stort smil og hurra, forteller Slagsvold til NRK etter å ha fått tittelen som prest.

Under høymessen var ektemann og kommende statsminister Jonas Gahr Støre til stede.

– Jeg er veldig stolt. Det var en vakker og mektig høymesse. Det var stemningsfullt å være her sammen med familien og med Marit i dag, sier Støre til NRK.

FORNØYD: Marit Slagsvold var glad etter høymessen i Oslo Domkirke søndag. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

For selv under hyppige forhandlingsmøter i prosessen mot å sette sammen ny regjering, var det rom for å sette politikken på pause i dag.

– Det har vært en spesiell uke for familien, sier en smilende Støre til NRK.

KLEM: Jonas Gahr Støre var stolt idet han gratulerte kona Marit Slagsvold med prestetjeneste. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Paret har vært gift siden 1988 og har tre sønner sammen. Snart vil ekteparet bestå av en statsminister og en prest.

Biskop: – Vi får en klok prest

Biskop som hadde ansvar for ordinasjonen, Kari Veiteberg, er imponert over Slagsvold.

– Vi er veldig stolte i kirken. Vi får en veldig klok prest, sier Veiteberg til NRK.

Siden januar har Slagsvold vært vikarprest i Uranienborg kirke.

Fremover vil det bli kortere vei til arbeidet, når kirken kun ligger få minutter fra ekteparets nye hjem statsministerboligen.

Fortsetter forhandlingene

Høymessen i Oslo domkirke søndag. Det var et stort aldersspenn mellom prestene, med opptil 30 år mellom den yngste og eldste, opplyser biskop Kari Veiteberg. Foto: Paal Wergeland / NRK

Den siste uken har Støre snakket med store deler av partiene på rødgrønn side.

De første dagene etter valget tok Støre en prat med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken.

Han forklarte at det hadde vært gode samtaler, men at det var for tidlig å si noe om Støres drømmeregjering med Senterpartiet og SV er innen rekkevidde.

Neste uke fortsetter regjeringsforhandlingene, og Støre vil trolig ha flere samtaler med både Vedum (Sp) og Lysbakken (SV) de kommende dagene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken møttes hjemme hos Støre tidligere denne uken. Foto: Heiko Junge / NTB