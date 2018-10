Jobbet hele natten for å begrense flomskadene

77 personer evakuert i Skjåk, advares mot å vende tilbake

Ytterligere 18 personer skal mandag hentes ut fra et hytteområde i Mysubyttdalen i Skjåk

30 personar er evakuert i Luster

Mange bruer og veier stengt

Vannstanden stiger ved Vågå

Vannstanden på Vestlandet er på vei ned

AVSTAND: Regiondirektør i NVE, Brigt Samdal, ber folk holde seg vekke fra elvene. – Mange vil nok finne ut hvordan det står til med eiendomen eller synest det er spennende å se og høre vannet. Men en skal ha respekt for vannmengdene og ikke minst elvekantene, sier han. Foto: Benedikte Grov / NRK

Farenivået for flom ble søndag kveld nedjustert til oransje nivå for Hordaland, Sogn og Fjordane og Ottavassdraget i Oppland, ifølge Varsom.no, NVEs varslingstjeneste.

Det falt relativt lite nedbør i natt, noe som gjør at det verste trolig er over.

– På Vestlandet har elvene kulminert og er i ferd med å trekke seg tilbake. Nedre del av Ottavassdraget kan en derimot vente noe økende vanntand utover dagen, sier avdelingsdirektør for NVE i Region Vest, Brigt Samdal.

Den siste campingvognene på Otta camping blir flyttet vekk fra vannmassene. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Advarer mot på vende tilbake

Men fortsatt er det sidelengs regn og enorme vannmasser som må håndteres. I Skjåk jobbet mannskapene i natt med å sikre elvebredder mot leirskred og flom. Alle rundballer ble fjernet fra elvebredden, det samme og med alle campingvogner på Otta camping, de ble fraktet vekk fra den stigende vannlinjen.

Før natten ble 77 personer evakuert i kommunen, opplyser Innlandet politidistrikt til NRK. Mandag morgen opplyser

Også i Luster var det nødvendig å evakuere flere titals personer fra boligene sine både i Mørkridsdalen og Fortunsdalen. Både i Skjåk og Stryn vil skoler og barnehager være stengt i dag.

Mange har reist fra hjemmene sine i Skjåk

«Skjåk kommune og politiet advarer folk som er evakuert fra hjemmene sine, mot å vende tilbake», opplyser kommunen mandag morgen.

– Når elvene trekker seg tilbake, så forsvinner sidetrykket de hadde mot elvekanten. Det gjør at elvekantene blir løse og myke. De er undergravd, og gir fort etter ved belastning. Derfor er det viktig at folk ikke går for langt frem på elvekanten de neste dagene. Det skal lite til før en ramler i en frådende elv, sier Samdal.

– Det er fortsatt store krefter i sving i vannmendene, legger han til.

Stiger fortsatt ved Vågå

Vannstanden i Vågåvatnet fortsetter å stige. Det er foreløpig ikke aktuelt å evakuere boligområder i Vågå, opplyser ordfører Iselin Vistekleiven, men kommunen følger med på vannstanden.

I Vågå har det vært bekymring for vannverket i natt, men ordføreren sier at vannforsyningen er sikret etter at Sivilforsvaret har bygd en voll med sandsekker mellom elven og vannverket. Renseanlegget i Lalm er sikret på samme måte.

I Lom meldes det at elvene har stabilisert seg og at flomtoppen er passert. Mannskap fra kommunen har vært ute i hele natt. Ordfører Bjarne Eyolf Holø opplyser at kommunen ikke har oversikt over ødeleggelsene, men at den vet at noen veger og bruer har fått skader.

13 geiter innesperret i fjøs - se redningsaksjonen

Stengte veier

Flere veier i Sogn og Fjordane og Oppland er stengt som følge av høy vannstad og ras.

Det er store vannmengder i flere vassdrag på Vestlandet, blant annet i Stryn, Luster, Årdal og Aurland.

– Skadene har vi ikke oversikt over. Vi må vente til det blir lyst, sier innsatsleder Svein Inge Harberg til NRK.

Ifølge NVE har flommen trolig gjort mest skade i Skjåk, men det er også knytt stor spenning til skadene som dagslys vil avdekke i de to dalene i Luster.

I Hordaland truer vannmassene Opo bru på riksvei 13 midt i Odda sentrum. Broen er stengt etter at den har blitt skadet av vannmassene som fosser nedover elven.

I 23-tida søndag gikk et steinras over fylkesvei 53 på vestsiden av Finnsåstunnelen i Årdal i Sogn og Fjordane. Ifølge politiet fikk en bil materielle skader, og fylkesveien vil være stengt mellom Fodnes og Årdalstangen på grunn av raset, minst fram til det er gjort en vurdering av området klokka 11 mandag.

Isolert

Søndag måtte folk i Skjåk evakueres med traktor på grunn av de enorme vannmengdene rundt husene deres.

– Plutselig var det som en elv mellom veien og huset, forteller ekteparet Torvald og Signe Bakken, etter å ha blitt reddet av traktoren.

Ekteparet Sigve og Torvald Bakken evakueres med traktor i Skjåk. Foto: MARIUS FLATMO/KONRAD SOGLO (SKJÅK RØDE KORS/FJUKEN)

Søndag var 30 innbyggere i Luster kommune i Sogn og Fjordane ikke bare isolert, men hadde også mistet strømmen.