– Eg har vore i kontakt med dei som er isolerte. Dei er ved godt mot, men det er ein dramtisk situasjon, seier ordførar Ivar Kvalen.

Sundag morgon vart fire personar berga ut av eit hus i Fortun, etter at Fortunselva hadde omringa huset med dei fire. Totalt er 30 personar i Fortunsdalen og Mørkridsdalen isolerte. Sju hus står i fare for å bli sopt med flaumstore elvar i Luster. Fleire familiar fekk då varsel om å vere klare til evakuering.

I BEREDSKAP: Ivar Kvalen (Sp) er ordførar i Luster. Foto: Erlend Blaalid Oldeide

Like før klokka 19 sundag kveld stig elva så mykje at vegen inn til Fortunsdalen og Sognefjellet må stengast. I Mørkridsdalen er situasjonen også å byrja å verte vanskeleg for fleire av dei isolerte.

– Nokre har no i tillegg mista straumen. Dermed er dei både isolerte fordi vegen er øydelagd og dei er utan straum og telefon, seier Kvalen.

13 geiter innesperret i fjøs - se redningsaksjonen Du trenger javascript for å se video.

Krevjande situasjon

I NVE følgjer dei situasjonen tett med tanke på korleis utviklinga bvert utover ettermiddagen og kvelden

– Det er framleis ein krevjande situasjon. Det er høg vassføring i fleire av elvane og det er overløp frå nokre dammar, seier Brigt Samdal som er regionsjef i NVE.

– Kva er dei største utfordringane no?

MYKJE NEDBØR: Brigt Samdal er regionsjef i NVE. Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Det som er det vanskelegaste no er dei store nedbørsmengdene som er varsla ut over kvelden og fram mot midnatt. Det usikkert kor denne nedbøren kjem. Den kan kome i Luster, men det kan og kome lenger nord mot Stryn eller over vasskillet i forhold til Lom og Otta, seier Samdal.

Fleire kan verte evakuerte

I Mørkridsdalen har den flaumstore elva greve så mykje at den er i ferd med å ta nytt løp.

– Det er sju – åtte hus som står i fare. I tre av dei bur det folk, og dei har fått varsel om at dei kan verte evakuerte.

Sundag ettermiddag ser det ut til at det har roa seg litt, og at faren har gått ned noko i dette området.

– Det som no blir spanande er korleis det utviklar seg ut over natta seier Kvalen.

STENGT: Det fløymer over vegen til Fortun. Foto: Kaia Johnsen Viki / NRK

Store skadar

Ordføraren har i løpet av dagen vore på synfaring i dei råka dalføra, men seier det førebels er vanskeleg å få full oversikt over kor store skadane er.

– Eg har ikkje kunne vere over alt på grunn av dei store vassmassane og fordi mange vegar er stengde. Men ut frå det vesle eg har sett, så ser deler ut som eit katastrofeområde. Elva har gått ut over sine breidder og gjort store skadar på både bygningar, skog og innmark, seier Kvalen.

Er i og kontakt med Sivilforsvaret

Sidan i natt har mannskap frå Sogn brann og redning vore på ute på oppdrag i Luster. Kommunen er no i beredskap og er i tett dialog med politiet og NVE.

– Vi har og i kontakt med Sivilforsvaret og frivillige slik at dersom situasjonen skulle eskalere ytterlegare så skal vi ha god beredskap, seier Kvalen.