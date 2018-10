Jensen frir til KrF: – Håper jeg står her til neste år

– Jeg håper jeg kan stå her i årene fremover også, og fortelle at alt gikk bra – igjen, sa finansministeren mot slutten av sin tale til Stortinget.

For finansministeren er vel vitende om at KrF kan komme til å felle regjeringen før budsjettet hun la fram mandag, trår i kraft.

Partiet skal som kjent bestemme seg for om de skal gå inn i Solberg-regjeringen, eller søke makt med Ap og Sp, om under en måned.

Penger til fattige

I budsjettet, som ble ferdigstilt før Hareide oppfordret KrF til å søke makt med Arbeiderpartiet, har regjeringen bakt inn flere saker som faller i god jord hos KrF.

Regjeringen vil blant annet øke bostøtten, gi penger til ferietiltak for de med lavest inntekt og utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde toåringer.

Regjeringen går dessuten inn for å ta imot 3000 kvoteflyktninger. I forrige budsjettforhandling fikk KrF og Venstre presset opp antallet fra 1120 til 2120.

I sin tale minnet Jensen KrF om at de allerede har fått mange gjennomslag ved å samarbeide med Solberg-regjeringen, som gratis kjernetid i barnehagene, reduserte barnehagesatser og økte skolepenger for de med dårligst råd.

BARNEKRAV: Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, sier KrFs viktigste budsjettkrav blir mer til barnefamiliene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

KrF: – Ikke budsjettet som avgjør

KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell-Ingolf Ropstad, hører til dem som ønsker å fortsette å samarbeide med de borgerlige. Han håper Solberg og Jensen kan finne frem enda mer penger til barnefamiliene i forhandlinger med KrF.

– Det virker som om dette er et budsjett som trenger et løft for barnefamiliene, og det kommer til å være en viktig prioritering for KrF inn i forhandlingene, sier han til NRK.

Han ønsker seg blant annet økt barnetrygd, økt støtte til mødre som ikke har opparbeidet seg rettigheter til permisjon og gratis barnehageplass for barn nummer tre.

Ropstad tror uansett ikke at statsbudsjettet blir avgjørende når KrF skal velge side i politikken.

– Det vil sikkert påvirke noen, men overordnet tror jeg det er andre poenger som blir viktigst for delegatene, sier Ropstad han.

2. november skal 193 landsmøtedelegater møtes på Gardermoen for å avgjøre om de skal gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre eller søke makt med rødgrønn side og dermed felle Solberg-regjeringen.