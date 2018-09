Jama ville ikke håndhilse - jobbintervjuet ble avlyst

Jama legger hånden til brystet, smiler og sier hei. Det er hans måte å hilse på. NRK møter ham på Grønland i Oslo, ved utebordene til en marokkansk kafe som serverer store glass med myntete.

Han har med et par kamerater iført lange gråblå kjortler, den tradisjonelle muslimske klesdrakten «qamis», og hvite heklede luer, såkalte «kofi». Islam er livet selv for disse unge mennene, men de understreker at de bare går i disse klærne på fritiden.

Jama er født i Norge og oppvokst i denne bydelen, foreldrene hans er fra Somalia.

Slik hilser Jama, med hånden til brystet. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Nå leter han etter jobb, derfor tok han kontakt med en kvinnelig leder på Østlandsterminalen på Lørenskog da han hørte at de trengte ringevikarer til nattskiftet, der posten sorteres.

– Da jeg satt i resepsjonen en halvtime før intervjuet, sendte jeg en SMS for å fortelle at jeg ikke håndhilser. Jeg ville at hun skulle få vite det, i stedet for at jeg skulle virke avvisende rett foran henne. Det kunne blitt en litt klein situasjon, sier Jama.

Sjefen svarte ogå via SMS, og avlyste jobbintervjuet.

Her er tekstmelding-utvekslingen mellom Jama og sjefen:

SMS-UTVEKSLINGEN: Skjermdumpen viser noen av tekstmeldingene mellom Jama og sjefen. Foto: NRK

«Hei X (Navn fjernet av NRK)

Jeg ville bare informere deg om at jeg ikke håndhilser grunnet religiøse respekt ritualer, hilser derfor verbalt. Sier ifra slik at vi slipper kleine situasjoner.

Håper du forstår.

Takk!

Mvh: Jama»

Den kvinnelige sjefen svarte:

«Hei Jama.

Dette er noe jeg ikke kan forholde meg til.

Da kan jeg dessverre ikke møte deg.

Beklager»

Jama svarer:

«Utover det så er det ikke noe annet som forskjellig gjør meg mellom andre.

Jeg kom litt tidlig til posten og ventet på deg i resepsjonen og forventet at det kunne være forståelig.

Jeg håper du kan se over det og gi det en sjanse. Jeg mener jeg er en person som kan være et stort fordel for din avdeling med gode egenskaper. Noe mulighet for meg etter det?»

Sjefen svarer:

«Beklager, men jeg kan ikke ha ansatte med med slike holdninger. Religion er en privat sak og noe jeg vanligvis legger meg opp i. Når du nå har lagt det frem så må jeg forholde meg til det. Derfor er det uaktuelt for meg å ansatte deg.

Ditt valg....»

Posten opplyser at det egentlig skulle stått at religion er «noe jeg vanligvis ikke legger meg opp i.»

– Veldig sjokkerende

Jama reagerer spesielt på at sjefen mente hun ikke kunne ha ansatte med slike holdninger som ham.

– Det var veldig sjokkerende. Jeg forventet ikke et slikt svar, og jeg følte at det var diskriminerende, sier Jama.

– Her er det en kvinnelig sjef og for henne er det tydeligvis viktig å bli møtt med et håndtrykk. Hvorfor kunne du ikke bare respektert det?

– At hun kobler det til respekt, er litt rart. Det å ta hverandre i hånden er ikke definisjonen på respekt, mener Jama.

Han vil ikke at vi bruker hans fulle navn eller viser ansiktet. Han er redd det kan ødelegge mulighetene hans i arbeidsmarkedet.

– Handler om norsk folkeskikk

Det var her på Postens Østlandsterminal på Lørenskog at Jama ønsket å jobbe. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

NRK har vært i kontakt med den kvinnelige lederen ved Østlandsterminalen, hun henviser oss til pressesjef i Posten, John Eckhoff. Han sier at tekstmeldingen fra Jama gjorde det klart at han ikke passer til jobben.

– Han gjør oss oppmerksom på at han ikke ønsker å håndhilse. Da ble dette tatt opp i lederteamet på nattskiftet, og de ble enige om at det ikke er sikkert at han passer inn her. Da sa vi at det ikke er noe poeng å fortsette dialogen på Østlandsterminalen, sier Eckhoff.

Han satt i resepsjonen allerede og ble ikke møtt av lederen, men avvist på SMS. Er det greit?

– Dette kunne sikkert vært løst på andre måter, men det ble slik i denne situasjonen.

– Hva vil du si til denne mannen som opplever at han ble diskriminert?

– Det er synd at han opplever det slik, men jeg håper også at han har forståelse for at på en arbeidsplass med 60 nasjonaliteter, så har vi behov for å skape rom for mangfold, respekt og likestilling. Det innebærer at man følger norske normer og høflighet, sier pressesjefen.

Han understreker at håndtrykket er en vanlig sosial omgangsform i Norge, og at det er vanlig på en arbeidsplass å følge reglene i landet man jobber i.

Flere har blitt avvist

Eckhoff forteller at det har vært flere tilfeller på Østlandsterminalen der de har avvist jobbsøkere som ikke håndhilser.

– Dette opplevde vi senest i sommer da en ansatt i et vikarbyrå oppga at han ikke håndhilste på kvinner. Han måtte snu i døra. Vi har også hatt ringevikarer der vi etter hvert er gjort oppmerksomme på at de ikke ønsker å håndhilse på motsatt kjønn. Da har vi sluttet å bruke disse ringevikarene, sier Eckhoff.

Diskrimineringsnemnda skal i høst behandle saken der en lærer som nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger, ikke fikk fornyet vikariatet. Eckhoff forteller at de i Posten følger spent med på hva som blir utfallet.

I Sverige ble nylig en arbeidsgiver dømt til å betale erstatning til en muslimsk kvinne som ikke fikk gjennomført jobbintervju, fordi hun nektet å håndhilse.

Håper på ny sjanse i Posten

For Jama er det uansett uaktuelt å begynne å håndhilse. Han forteller at han for fire-fem år siden sluttet å håndhilse på kvinner, ut fra religiøs overbevisning.

– Jeg håndhilser ikke på andre av det motsatte kjønn, bortsett fra kvinner i min nærmeste familie. Det samme gjelder for kvinner, at de ikke skal håndhilse på menn, sier han.

Hvor i Koranen står det at dere ikke skal håndhilse?

– Det står ikke direkte i Koranen, men det var profetens praksis å ikke håndhilse på kvinner, og religiøse kvinner pleide heller ikke å håndhilse på menn. Det er Guds ordre at vi skal forholde oss til det Gud ber oss om å ikke gjøre, sier Jama.

– I Norge håndhilser vi på alle uavhengig av kjønn, alder og religion. Mange vil si at dette handler om å vise folkeskikk og respekt. Hvorfor vil ikke du respektere det?

– Det er forståelig at det er slik i Norge siden det å håndhilse er en del av norsk kultur, men respekt og folkeskikk kan uttrykkes på forskjellige måter. Folk kommer fra ulike kulturer og Norge er et flerkulturelt samfunn, sier Jama.

– Er det ikke slik at du diskriminerer kvinner når du ikke vil håndhilse på dem?

– Dette går på tvers av kjønn, så det er ikke noe diskriminering her. En kvinne får ikke lov til å håndhilse på en mann på samme måte som en mann ikke får lov til å håndhilse på kvinner. Gud sier at det ikke er forskjell på menn og kvinner i Guds øyne, svarer Jama.

NRK møter Jama på Grønland i Oslo. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Han forteller at han tidligere har vært på jobbintervjuer der det ikke har vært noe problem at han ikke håndhilste. Nå vil han ta opp jobbintervju-nekten med Diskrimineringsnemnda, og han håper han får en ny sjanse i Posten.

Posten har tilrettelagt for ansatte med ulike religioner med egne bønnerom, det er tillatt med religiøse klesplagg, og i enkelte kantiner serveres det halalmat. Men grensen for tilrettelegging går kanskje her, ved å nekte å håndhilse?

– Vi har ikke en regel som sier at du må håndhilse på andre eller at hvis du ikke håndhilser, så vil du aldri få jobb i Posten. Her var det en vurdering som ble gjort i denne situasjonen, sier John Eckhoff til NRK.