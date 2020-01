En rekke parlamentarikere fra hele Europa, sammen med president i OSSE, George Tsereteli, var tirsdag på Utøya for å lære om terrorens vesen. Terroren som tok livet av til sammen 77 mennesker i Norge 22. juli 2011.

Venstrepolitiker Abid Raja leder den internasjonale gruppen som i regi av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) skal forebygge terror og ekstremisme.

På Utøya fikk de se stedene der 69 mennesker ble brutalt drept. Og de fikk møte en av dem som mistet barnet sitt den dagen.

OSSE-presidenten måtte tørke en tåre da Lisbeth Røyneland fortalte om hvordan det var å miste sin 18 år gamle datter, Synne Røyneland.

– Hun ble drept rundt klokken fem over seks, forteller Røyneland til delegasjonen.

De fikk også se kulehullene i hovedhuset på Utøya.

– Det kommer tilbake, og det var sterkere enn jeg hadde trodd. Det er alltid sterkt å komme hit, sier Røyneland, som er leder for Støttegruppen 22. juli.

Lisbeth Røyneland (nr. tre fra høyre), som mistet datteren sin på Utøya, var sammen med delegasjonen for å fortelle om terroren 22. juli. Foto: Lisbeth Skei / NRK

Vil ha felles europeisk terrorlovgivning

Abid Raja håper å få med seg delegasjonen på en felles terrorlovgivning i Europa.

– Vi i Europa har veldig mye til felles. For eksempel det at det å tilsutte seg en terrororganisasjon er forbudt i Norge, men tillatt i Sverige, og at Norge har dømt kanskje over 50 prosent av fremmedkrigerne, mens Sverige bare har dømt én prosent, den typen forskjeller kan man ikke ha i Europa, sier han til NRK.

Delegasjonen la også ned roser på minnemonumentet på Utøya.

Blant navnene på minnesirkelen er en av presidentens egne landsmenn, som han ville hedre. 23 år gamle Tamta Liparteliani var gjest fra en georgisk ungdomsorganisasjon. Hun ble skutt like før gjerningsmannen ble pågrepet.

– Det er et veldig emosjonelt øyeblikk for meg, og jeg tror for alle oss her. Man forestiller seg omfanget av tragedien. Unge mennesker, noen av dem bare barn, og hvordan de prøvde å overleve og ikke klarte det, sier OSSE-presidenten til NRK.