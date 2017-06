Norwegian kansellerer – kan ikke love at det blir bedre

NRK har vært i kontakt med flere passasjerer som er rammet av flykanselleringer. Flere sitter fast på flyplasser i utlandet, mens andre får starten på ferien ødelagt.

– Vi gjør alt vi kan for å operere i henhold til ruteplan, men vi kan ikke utelukke uregelmessigheter, sier kommunikasjonsansvarlig i Norwegian Daniel Kirchhoff i en e-post, og opplyser at han ikke kan love at flere fly ikke blir kansellert.

En av de største årsakene til forsinkelsene er mangel på besetning, og Kirchhoff kan ikke garantere at de er bedre rustet de kommende ukene.

– Dersom det oppstår forsinkelser eller kanselleringer er det klart vi gjør alt vi kan for at så få som mulig blir berørt.

Sur musikk

Minde skolekorps hadde planlagt en jubileumstur til Berlin i tre år. I går satt de i stedet strandet på Gardermoen.

Berit Skorpen (t.h.) forteller at reisefølget på totalt 48 personer er frustrerte. Her sammen med Synnøve Kvamsvåg (f.v.), Brage Dyrseth, Emma Kjøsen og Hanne Grimstad. Foto: Privat

Et annet skolekorps, Tenor fra Indre Østfold, måtte skrinlegge hele sin tur til Genève da flyet ble kansellert søndag morgen.

Korpsmedlemmer forteller til NRK at de har planlagt turen i ett år, og at noen av familiene har brukt hele feriebudsjettet på Sveits-turen som nå ikke blir noe av.

Bare i dag, søndag, er seks flyvninger fra Gardermoen innstilt, ifølge flyplassens nettsider.

I fjor ble sommermånedene preget av flere kansellerte Norwegian-flyvninger. Også den gang opplyste selskapet at underbemanning var en av hovedårsakene.

Norwegian kan ikke love at ikke flere passasjerer blir strandet de kommende ukene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Er det fare for at dette skjer igjen?

– Som alle andre flyselskap kan vi ikke utelukke uregelmessigheter, sier Kirchhoff på e-post..

På spørsmål om Norwegian vil si noe til alle som eventuelt nå er bekymret for at starten på ferien kan bli ødelagt, svarer ikke Kirchhoff.

Flere kanselleringer

Norwegian sier til NRK at de har måttet kansellere flere fly de siste dagene på grunn av mangel på crew. De skal også ha opplevd tekniske utfordringer på noen flyvninger.

De kan ikke gå ut med eksakte tall på hvor mange passasjerer som er rammet, men det er snakk om flere fulle flyvninger.

– Passasjerene kan ringe vårt kundesenter hvor vi sitter klare til å hjelpe så godt vi kan. Vi vil gjøre hva vi kan for å få passasjerene fram til deres destinasjon, men vi opplever dessverre at det er vanskelig å finne alternativ transport på flere ruter, sier kommunikasjonsansvarlig i Norwegian Daniel Kirchhoff.

Lørdag skrev NRK om Inga Andruskaite og familien hennes, som satt strandet i Litauen etter at Norwegian kansellerte flyet dere hjem.

Flyet ble kansellert på grunn av manglende besetning, og familien se de ble tilbudt nye billetter – ti dager senere.