Innrømmer at Ap kunne vært tydeligere om skatteøkning

– Vi kunne sikkert vært tydeligere på at dette er gjennomsnittsberegninger, sier Trond Giske til NRK.

Arbeiderpartiets løfte tidligere i år var at folk med inntekt under 600.000 kroner ville få en liten lettelse, eller omtrent uendret skatt. Økningen for de med inntekt opp til 1 million kroner, skulle ikke overstige 100 kroner i måneden.

Men ifølge VG får personer med inntekt mellom 565.400 og 600.000 en økt inntektsskatt på inntil 1156 kroner i året. Ifølge avisen får de med inntekt opp mot en million inntil 3541 kroner i økt inntektsskatt.

Gjennomsnitt

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske forklarer dette med at SSBs beregninger er gjort for inntektsintervaller på 500.000-600.000, 600.000-700.000, og så videre. Beregningene viser at folk med under 600.000 kroner i snitt vil få mindre skatt.

– De med slik inntekt vil gjennomsnittlig få noe mindre skatt, men nærmer du deg millionen, så vil du få mer i skatt, sier Giske i Politisk valgkvarter.

– Men vi har sagt at de som tjener mest skal betale mer, mens de som har vanlige lønninger skal betale mindre eller det samme som de gjør i dag. Det er et mer rettferdig skattesystem, og det gir oss mer inntekter til det som er viktigst i livet: en god eldreomsorg og god skole, presiserer han.

– Mangler troverdighet

Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Fremskrittspartiets nestleder Ketil Solvik-Olsen mener tallene viser at Arbeiderpartiet ikke har troverdighet i skattepolitikken.

– Folk flest vet at du ikke kan stole på Ap på dette området. Det er flere grunner til det. Det ene er at Giske nå bare snakker om inntektsskatt, men det ligger også en rekke avgiftsøkninger her, sier han.

Han mener det ikke er nødvendig å øke skatteinntektene for å gi bedre eldreomsorg og skole.

– Ap mener den eneste måten den kan satse på helse og eldre, er å øke skattene. Vi har vist at vi har klart det, samtidig som vi har redusert statens inntekter, hevder Solvik-Olsen.