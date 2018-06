Innovasjon Norge starter intern undersøkelse av omstridt ansettelse

Traaseth har i dag orientert styret om ansettelsen av Ferd-arving Katharina Andresen (23).

– Samlet sett er dette en uheldig sak for Innovasjon Norge, sier styreleder Gunnar Bovim etter styremøtet.

Han sier de nå vil ha en intern gjennomgang.

– Traaseth har foreslått en gjennomgang av intern revisor. Det synes jeg er et godt forslag, sier Bovim.

Skal se på rutiner og regler

Traaseth sier alle regler er fulgt, men vil likevel ha en gjennomgang.

– Jeg må forholde meg til fakta. Derfor foreslår jeg for styret å be våre interne revisorer gå gjennom, og komme med forslag om rutiner og regler framover, sier Traaseth.

At Norges rikeste kvinne ble ansatt i et deltidsvikariat uten at stillingen var utlyst, og at ingen andre ble intervjuet, har skapt reaksjoner.

Andresen har ingen formell utdannelse og kommer til stillingen etter et engasjement hos konsulentselskapet Ernst & Young.

Anbefalt å revurdere ansettelsen

Mandag hadde de tillitsvalgte et møte med ledelsen i Innovasjon Norge. Der ble de orientert om prosessen av Anita Krohn Traaseth. Etter møtet skrev de i et brev til de ansatte at de anbefalte ledelsen å revurdere ansettelsen av Andresen, ifølge Dagens Næringsliv.

Ansettelsen av Andresen er imidlertid bindende.

– Kontraktstilbudet på 1–2 dager i uka i seks måneder er juridisk bindende, sa kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand til NRK på tirsdag.

Andresen har ikke selv kommentert saken, bortsett fra en Twitter-post hun la ut på søndag.

NORGES RIKESTE KVINNE: Katharina Andresen har havnet i sentrum av en betent sak etter at hun fikk et deltidsvikariat i Innovasjon Norge. Foto: Olav Hegve / Ferd

NRK har fått innsyn i e-postene mellom Andresen og Innovasjon Norge som viser at selskapet først avslo henvendelsen begrunnet med at alle internships i 2018 var besatt.

Dagen etter fikk HR-avdelingen godkjent en midlertidig deltidsstilling.

Innovasjon Norge sier behovet for stillingen oppsto før Andresen tok kontakt.

ORIENTERT OM ANDRESEN-ANSETTELSE: Styreleder Gunnar Bovim har i dag blitt orientert av administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Her fra Innovasjon Norges arrangement «Innovasjonstalen 2018 Merkevaren Norge». Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Justerte ned tiden

Andresen fikk først tilbud om jobb i ti måneder. Men fordi stillingen ikke var lyst ut, ble jobbtilbudet i siste liten justert ned til et halvt år. Dermed kommer selskapet innenfor en såkalt administrativ ansettelse som ikke trenger å lyses ut.

Selskapet har beklaget denne feilen. Innovasjon Norge opplyser også at praksisen endres fra nå av.

«Selv om denne typen ansettelser er lovlig, har denne saken belyst at praksisen er problematisk. Innovasjon Norge har derfor besluttet å endre praksisen rundt administrative ansettelser, slik at vi unngår lignende situasjoner,» skriver selskapet på sin hjemmeside.