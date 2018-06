Bråket i Innovasjon Norge: Ingen konsekvenser for Andresens kontrakt

Det har stormet rundt Innovasjon Norge etter at de ansatte Ferd-arving Katharina G. Andresen (23) uten å lyse ut stillingen offentlig, slik loven for alle ledige stillinger i staten krever.

Mandag samlet de tillitsvalgte i Innovasjon Norge seg og ba ledelsen om å revurdere ansettelsen.

Det var E24 som først skrev om at Andresen hadde fått tilbudt en deltidsstilling i selskapets HR-avdeling uten noen utlysning.

SIN EGEN VEI: 23 år gamle Katharina G. Andresen har ingen formell utdannelse og sier hun vil gå sin egen vei. Hun ønsker ikke å bli satt i bås som «en arving»​​​​​​​. Foto: Olav Hegve / Ferd

Skal endre praksisen med korttidskontrakter

Frem til nå har det vært uklart hvordan Innovasjon Norge forholder seg til ønsket fra de ansatte om å revurdere ansettelsen.

Tirsdag ettermiddag opplyser kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand til NRK at saken ikke vil få noen konsekvenser for Andresens arbeidsforhold i Innovasjon Norge.

PROBLEMATISK: Kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge, Kristin Welle-Strand, opplyser at de skal endre praksisen rundt kortsiktige ansettelser. Foto: Innovasjon Norge

– Kontraktstilbudet på 1–2 dager i uka i seks måneder er juridisk bindende, sier Welle-Strand.

Hun forteller at de har stor forståelse for at de tillitsvalgte stiller prinsipielle spørsmål rundt regelverk som gjør unntak for administrative ansettelser ved kortsiktige og uforutsette behov.

– Selv om dette er lovlig, har nettopp denne saken belyst at det er problematisk. Innovasjon Norge har derfor besluttet å endre praksisen rundt kortsiktige ansettelser, slik at vi unngår lignende situasjoner, sier Welle-Strand.

Andresen føler seg uthengt

Etter at saken sprakk i mediene skrev milliardærarvingen på Twitter at hun føler seg «uthengt og tråkket på av voksne mennesker», etter å ha blitt hetset i sosiale medier

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

23 år gamle Andresen har ingen formell utdannelse etter at hun avbrøt studier i samfunnsvitenskap i 2016. Hun har nylig avsluttet et engasjement i konsulentselskapet EY, der hun har vært siden februar.

IKKE BARE LETT: I desember 2015 var Katharina Andresen gjest i Skavlan, hvor hun blant annet snakket om hvordan det var å vokse opp i en rik familie.

– Jeg håper jeg kan være en person som viser at selv om jeg kommer fra en slik familie, så har jeg guts og tør å stå for det jeg sier og gjør. Jeg vil ikke for alltid bli satt i den båsen at jeg er en arving, sa Andresen til DN forrige uke.

– Beklager intern feil

Innovasjon Norge tilbød henne først en ti måneders deltidsstilling i HR-avdelingen, men fordi stillingen ikke var lyst ut, ble jobbtilbudet justert ned til et halvt år, ifølge DN. Dermed mener selskapet at de kommer innenfor en såkalt administrativ ansettelse som ikke trenger å lyses ut.

En arbeidsrettsekspert E24 har snakket med mener imidlertid dette grepet er problematisk.

– Du kan ikke tilpasse lengden på kontrakten for å omgå kravet til utlysning. Dette høres ikke bra ut i utgangspunktet, ut i fra min kjennskap til saken, sier Thor-Arne Wullum til E24.

FORBILDE: Andresen har sagt at administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, er et forbilde. Foto: Agnete Brun

– Vi beklager at det ble gjort en intern feil da Andresen ble forespeilet inntil ti måneders ansettelse. Selv om feilen ble oppdaget og rettet før kontrakten ble utformet, har dette skapt unødig oppmerksomhet både for Katharina G Andresen og for våre kolleger, og det skal vi lære av, sier Kristin Welle-Strand.

Tillitsvalgt i NTL Innovasjon Norge, Anne Marie Kittelsen, har tillit til at ledelsen skjerper rutinene.

– Selv om saken gjelder en 20 prosent stilling i seks måneder, burde den ha vært utlyst i henhold til interne retningslinjer for rekruttering. Ledelsen har beklaget og lovet å skjerpe rutinene. I tillegg vil det bli sendt ut informasjon til ansatte om saken i forbindelse med møtet mellom tillitsvalgte og ledelsen i dag, sier Kittelsen til NRK.

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, har tidligere uttalt at hun ikke kjenner detaljene i saken, ettersom det er HR-avdelingens ansvar.