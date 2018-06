Innovasjon Norge sa først nei til Andresen

Ansettelsen av Ferd-arving Katharina Andresen i et deltidsvikariat i Innovasjon Norge har skapt reaksjoner.

Stillingen var aldri utlyst, og Andresens søknad ble levert etter at hun møtte administrerende direktør Anita Krohn Traaseth på arrangementet Maverick Collective 10. april.

Det har derfor blitt stilt spørsmål rundt Traaseths rolle ved ansettelsen.

I en redegjørelse på Innovasjon Norges hjemmesider kommer det nå fram at Andresen først fikk nei da hun henvendte seg til HR-direktøren i Innovasjon Norge.

«Den 4. juni fikk Andresen tilbakemelding fra Innovasjon Norge om at alle Innovasjon Norge internships i 2018 var besatt, men at det planlegges internships også i 2019, og en ny traineeordning,» skriver Innovasjon Norge.

ANSATT UTEN UTLYSNING: Ferd-arving og Norges rikeste kvinne, Katharina Andresen (23) ble ansatt i Innovasjon Norge i et deltidsvikariat uten utlysning. Foto: Olav Hegve / Ferd

Fikk behov likevel

Henvendelsen fra Andresen ble sendt videre internt i Innovasjon Norge i tilfelle det skulle dukke opp akutte behov.

«Den 6. juni ble henvendelsen fra Andresen videresendt internt i HR i forbindelse med vurdering av løsninger på akutt behov,» skriver Innovasjon Norge.

Dagen før, 5. juni, hadde HR-avdelingen fått godkjent en midlertidig deltidsstilling.

«HR-avdelingen identifiserte et behov for avlastning som resultat av økt mengde administrasjonsarbeid i forbindelse med rekruttering og trainee-program, da det for tiden kun er én person i Innovasjon Norge som håndterer disse oppgavene. HR sendte en intern møteinnkalling 30. mai for å flagge dette behovet i avdelingen. Møtet ble gjennomført 4. juni.»

Dagen etter den interne møteinnkallingen, hadde Andresen sendt epost til Traaseth med spørsmål om internship i Innovasjon Norge.

13. juni ble Andresen invitert til førstegangsintervju med HR. Andregangsintervjuet ble gjort 19. juni med tre representanter fra HR-avdelingen, og senere samme dag fikk Andresen tilbud om en midlertidig stilling.

Ingen andre kandidater var inne til intervju.

Erkjenner feil

Innovasjon Norge skriver at det ble gjort en feil da Andresen først ble tilbudt en kontrakt på ti måneder.

«Da kontrakten skulle utformes ble det oppdaget en feil i tilbudet rundt varighet. Andresen ble tilbudt inntil ti måneders varighet. Denne feilen ble rettet opp før kontrakten ble utformet og sendt 22. juni. Kontraktstilbudet er på seks måneders varighet. Kontrakten er ikke mottatt signert av Andresen.»

De gjentar også det Traaseth selv har forklart, nemlig at den administrerende direktøren fulgte vanlig rutine da henvendelsen fra Andresen kom til henne.

«Alle henvendelser og spørsmål om jobb skal rutes videre til HR-avdelingen. Dette var også tilfellet da Andresen kom i kontakt med Traaseth, og helt i tråd med vanlig praksis.»

Endrer praksis

NRK har tidligere omtalt at Innovasjon Norge skal endre praksisen etter at tillitsvalgte i Innovasjon Norge ba ledelsen om å revurdere ansettelsen.

– Selv om dette er lovlig, har nettopp denne saken belyst at det er problematisk. Innovasjon Norge har derfor besluttet å endre praksisen rundt kortsiktige ansettelser, slik at vi unngår lignende situasjoner, sa kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand til NRK på tirsdag.

Ansettelsen av Andresen er imidlertid juridisk bindende.

– Kontraktstilbudet på 1–2 dager i uka i seks måneder er juridisk bindende, har Welle-Strand opplyst.

På fredag skal Traaseth orientere styret etter ønske fra styreleder Gunnar Bovim.