Innkaller til krisemøte om forgiftede egg

EUs kommissær for helse- og forbrukerpolitikk, Vytenis Andriukaitis, innkalte i dag til et hastemøte om forgiftede egg i Europa.

Fjerner egg fra butikkhyllene

Eggskandalen, som ble rullet opp i Nederland for noen uker siden, har nå rammet flere europeiske land. Både i Sverige, Tyskland, Sveits, Danmark, Luxembourg, Romania og Frankrike er det funnet egg som er tilsatt det gifte insektmiddelet fipronil.

I Tyskland analyseres egg for det giftige insektmiddelet. Tusenvis av egg har blitt fjernet fra butikkhyller over hele landet. Foto: Guido Kirchner / AFP

Også Storbritannia melder at de hadde importert 700.000 egg fra nederlandske gårder som er koblet til saken. I flere av landene har tonnevis av egg blitt fjernet fra butikkhyllene for å unngå at de havner på innbyggernes frokostbord.

To personer ble pågrepet i Nederland i går, mistenkt for å ha tilsatt fipronil i det samme avlusingsmiddelet som brukes til å behandle farmene.

Følger med i Norge

Mattilsynet følger nå med på om egg med det farlige insektmiddelet kan ha kommet til Norge gjennom ferdigprodukter.

Tirsdag i forrige uke ble det kjent at flere millioner egg må trekkes fra markedet i en rekke europeiske land, etter at insektmiddelet fipronil ble oppdaget på egg fra gårder i Nederland.

Importen av egg til Norge er lav, og ifølge Statistisk sentralbyrå har ikke Norge importert ferske hønseegg fra Nederland de siste 30 årene.

Likevel følger Mattilsynet nå med på hvorvidt egg fra de rammede gårdene kan ha kommet til Norge gjennom importerte ferdigprodukter, skriver Nationen.

Fipronil er et vanlig middel for å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr. Men det er forbudt å bruke det på dyr som brukes i matproduksjon. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan stoffet forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertelen og nyrene.

