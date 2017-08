To personer pågrepet etter eggskandalen

Skandalen som har ført til at egg blir fjerne fra hyllene rundt om i Europa, har også nådd Luxembourg, Romania og Danmark, mens Storbritannia melder at de hadde importert 700.000 egg fra nederlandske farmer som er koblet til frykten for fipronilforgiftning.

Millioner av egg som kan inneholde insektmiddelet fipronil, ble tidligere i august trukket fra markedet i Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia, Sveits og Sverige.

Giftige egg har nådd Danmark

Torsdag ble det kjent at flere tonn giftige egg er solgt i Danmark.

Det er det danske firmaet Danæg Products som har mottatt i alt 20 tonn kokte og skrelte egg fra en belgisk underleverandør, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemelding torsdag.

Eggene er ifølge selskapet hovedsakelig solgt til kantiner, kjøkkener, kafeer og cateringvirksomheter, men har «neppe» i utstrakt grad blitt solgt i danske matvarebutikker.

Prøver analysert i Nederland har vist spor av fipronil i eggene, men ikke nok til at de vurderes som farlige for folk flest. Fordi fipronil-innholdet er ulovlig, må imidlertid selskapet tilbakekalle eggene.

Følger situasjonen nøye

Fødevarestyrelsen vurderte tidligere denne uken at forgiftede egg fra utlandet neppe hadde havnet i Danmark. Konklusjonen var basert på etterforskningen i Belgia og Nederland på daværende tidspunkt.

De opplyser at de vil følge situasjonen nøye og utelukker ikke at de vil avdekke flere tilfeller av saker om import av egg eller eggprodukter med fipronil til Danmark.



NRK har torsdag kveld vært i kontakt med Mattilsynet for å høre om det er risiko for at forgiftede egg også kan ha nådd Norge. Mattilsynet sier at de ikke har anledning til å kommentere saken torsdag.

Tidligere denne uken ble det kjent at belgiske myndigheter har visst om salg av gifte egg uten at de advarte folk om risikoen.