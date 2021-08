– Jeg er kjempeglad for å ha fått denne jobben, det er veldig spennende arbeidsoppgaver, sier Lina Charlotte Kristoffersen Theimann (25).

Sammen med Nicolas Hammersland (27) utgjør hun en ny generasjon medarbeidere i Kongsberg Defence and Aerospace på Kongsberg.

– Det kjempekjekt å jobbe her. Hver dag jeg går på jobb gleder jeg meg til neste dag, sier Hammersland.

Men da koronaen kom i fjor var det ikke like stor entusiasme i konsernet.

– Alt var usikkert, vi måtte permittere og nedskalere virksomheten, dette skjedde gjennom samarbeid med ansatte og leverandører. Men så snudde det, og vi har ansatt mange det siste året. Veksten vår fortsetter. Akkurat nå har vi rundt 150 stillingsannonser ute, og vi skal ansette rundt 250 nye medarbeidere nå i høst, sier Hans Petter Blokkum, konserndirektør for HR & Sikkerhet i Kongsberggruppen.

Etter at koronanedturen var tilbakelagt for Kongsberggruppen, har konsernet ansatt hele 1300 medarbeidere.

Noe er erstatning for folk som har sluttet, men mye er rene nyansettelser.

MANGE NYE ANSATTE: HR-direktør Hans Petter Blokkum er fornøyd med ansettelsene av Nicolas Hammersland og Lina Theimann Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Stor etterspørsel etter data-hoder

NRK treffer de to unge medarbeiderne på hovedkontoret til Kongsberggruppen. Begge var nyutdannede da de fikk jobben. Hammersland er dataingeniør og økonom, Theimann er utdannet innen kybernetikk og robotikk.

Og det er nettopp innen IT at det er spesiell stor vekst og behov for nye hoder.

– Vi har spennende jobber med store utviklingsmuligheter, sier de begge.

Sjefen er fornøyd med rekrutteringene.

– Vi trenger mye folk innen IT og software, men vi har også behov for fagarbeidere til industriproduksjonen og de fleste områder. Vi har en god vekst innen alle deler av konsernet, forteller Blokkum.

Det er ikke bare Kongsberg-gruppen som ansetter nye medarbeidere. Finn.no flommer over av stillingsannonser.

– Er du på jakt etter en jobb, er det ingen tvil om at det er gode muligheter nå, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker og leder for Finn jobb.

ANSETTER: Kongsberggruppen har stort behov for nye medarbeidere, både i industriproduksjon og innen IT Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Stort hopp i ledige stillinger

De siste månedene har stillingsmarkedet tatt seg kraftig opp i en rekke bransjer, ifølge statistikken til Finn. Det er en vekst på hele 50 prosent i forhold til i fjor.

– Utover våren i år merket vi at markedet begynte å ta seg skikkelig opp, og det har fortsatt i større tempo i sommer. Antall stillingsutlysninger hittil i år er betydelig høyere enn det var i samme periode i 2019, noe som er positivt med tanke på hvordan situasjonen så ut for bare ett år siden, forteller Ringvold.

Bransjer med vekst i 2021 sammenlignet med 2020 Ekspandér faktaboks 1 Industri og produksjon : 78 prosent økning . 31 prosent opp sammenlignet med 2019. 2 . Butikk og varehandel: 62 prosent økning . 18 prosent økning i forhold til 2019. 3. Barn, skole og undervisning: 46 prosent .16 prosent økning sett mot 2019. 4. Helse og omsorg: 28 prosent økning. 38 prosent vekst sammenlignet med 2019. 5 Bygg og anlegg: 5 prosent økning.7 prosent opp mot 2019. Kilde: Finn.no

Denne trenden samsvarer med utviklingen innen arbeidsledighetstallene. De siste tallene fra Nav viser at arbeidsledigheten fortsetter å falle, men det er fortsatt rundt 140.000 arbeidsledige. Mange bedrifter innen reiseliv, luftfart og kultur sliter fortsatt.

Mange vil ansette

En spørreundersøkelse som NHO gjennomførte i sommer, viser at mange av medlemsbedriftene enten har økt sysselsettingen eller planlegger å ansette flere.

– Utsiktene for norsk økonomi er gode. Det ser ut til at 2021 og 2022 vil gi oss noe av den høyeste vekstraten i økonomien vi har sett i nyere tid, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

Han fremhever at årsaken til at jobbveksten er såpass sterk handler både om at tidligere permitterte vender tilbake til de hardest rammede næringene samtidig som store deler av næringslivet går bra.

– Det er et stort behov for it-kompetanse. For koronakrisen har gitt oss et digitalt kvantesprang, sier Dørum.

Tilbake på Kongsberg forteller direktøren at god ordretilgang og vekst er positiv for mange andre bedrifter også.

– Det som er så fint er at når Kongsberggruppen har god vekst smitter dette over på veldig mange andre selskaper rundt omkring i landet, sier Blokkum