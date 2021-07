Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norges største bank, DNB, la tirsdag frem regnskapet for årets andre kvartal. Ved fremleggelsen sa konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen, at banken opplever økt kundeaktivitet og optimisme i takt med gjenåpningen av norsk økonomi.

– Det går veldig godt i norsk økonomi. Aktiviteten er på vei opp, og optimismen øker. Det ser vi hos forbrukerne – som er glade for å gå på restaurant og nyte litt kulturliv igjen. Men ikke minst i bedriftene, som investerer mer og ser lysere på fremtiden, sier Kjerstin Braathen til NRK.

Konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen. Foto: Jeff Gilbert/Shutterstock

Braathen overtok sjefsstolen rett før pandemien inntraff.

– I fjor var usikkerheten veldig stor. I sum har det gått veldig mye bedre enn det mange fryktet. Blant annet på grunn av handlekraftige myndigheter og bedrifter som har vært flinke til å omstille seg, sier Braathen

Veksten er på vei oppover, og arbeidsledigheten er på vei nedover. Den registrerte ledigheten er nesten på nivå med ledigheten før pandemien, ifølge tall på fra Nav.

Tallene som får norske bedrifter til å juble Ekspandér faktaboks Arbeidsledigheten har falt med mer enn 70 prosent siden ledighetstoppen i april i fjor

Antallet helt ledige i juni har falt med 40 prosent sammenlignet med juni 2020

Arbeidsledige i transport- og reiselivsbransjen har falt med 45 % Kilde: Nav, DNB Markets

– Nå tror vi at norsk økonomi allerede i tredje kvartal er tilbake på det samme høye nivået som det var før pandemien. Vi forventer en solid vekst på mellom 3,5 og 4 prosent både inneværende år og neste år, sier finansdirektør Otto Ertzeid i DNB.

Kort tid etter pandemiens utbrudd steg ledigheten fra 2,3 prosent til 10,4 prosent. I slutten av juni i år er ledigheten nede på 2,9 prosent, og er dermed nesten tilbake på normalnivå.

– Her går det så det suser

En av dem som kan juble for gradvis gjenåpning er den Stordalen-eide hotellkjeden Nordic Choice. På det meste hadde kjeden opp mot 2000 ansatte som var permittert i fjor vår.

Marius Tjelta er glad for tilbake som resepsjonist på Thon Hotel Panorama i Oslo, etter nesten et og et halvt år som permittert. Hotellet har vært stengt i to perioder, men åpnet 5. juli i år etter å ha vært stengt siden januar.

– Her går det så det suser. Hyggelige gjester og fullt hotell, smiler Tjelta.

Han er lettet over å være tilbake, men er samtidig spent på hvordan høsten blir.

– Jeg har savnet det. Det er deilig å være tilbake. Jeg tror det blir veldig spennende å se til høsten. Foreløpig ser det godt ut, men mye kan skje.

Også hotelldirektør Marie Selset er lettet over å kunne åpne hotellet igjen.

Marie Selset, hotelldirektør på Thon Hotel Panorama Foto: Kristine Sterud

– Det føles godt å være tilbake og jeg er veldig glad for å ha de ansatte tilbake i jobb, smiler hun.

Driftsdirektør i Thon Hotel, Christian Olsson, er også lettet, men understreker at ikke alt er tilbake til normalen.

– Flesteparten er tilbake, men vi har fortsatt 7 hoteller som er stengte, og dermed permittert personale. De hotellene åpner vi på sensommeren i år. Da forventer vi at flesteparten er tilbake på jobb. Målet er at vi skal ha alle hotellene tilbake i drift innen 1. september. Det blir en gledens dag.

Samtidig er Olsson forsiktig med å juble for tidlig.

Driftsdirektør i Thon Hotel, Christian Olsson. Foto: Kristine Sterud

– Vi ser positive tendenser, men vi er ikke friskmeldt sammenliknet med et normalår. Men det ser bedre ut enn fjoråret, som var et kriseår for oss, avslutter han.

Størst nedgang i reiseliv og transport

Sammenlignet med antall helt ledige på samme tid i fjor, har antallet falt med 40 prosent. Det totale antallet helt ledige er i juni 81 316, kontra 135 988 i juni 2020.

Ifølge arbeids- og velferdsdirektør i Nav, Hans Christian Holte, er nedgangen i ledige den største siden september i fjor. Han mener trenden er en tydelig konsekvens av den nasjonale gjenåpningen. Særlig i Oslo og Viken.

En av bransjene som har redusert ledigheten mest er transport og reiseliv. Totalt har ledigheten i bransjen blitt redusert fra i fjor med 10 139, noe som tilsvarer en nedgang på 45 %. Samtidig er totalt 12 476 ledige i bransjen, noe som fortsatt er høyest av alle bransjene i statistikken til Nav.

Offshoremarkedet sliter fortsatt

DNB-sjef Braathen understreker at det fortsatt er noen sektorer som ikke er helt tilbake. Reiseliv- og konferansebransjen og offshoresektoren er fortsatt ikke helt friskmeldt.

– De bedriftene som sliter mest i dag er relatert til offshoresektoren. VI ser også at reiseliv har blitt hardt rammet, men de har blitt godt hjulpet av myndighetetstiltakene i perioden, sier finansdirektør Ertzeid.

Offshorebransjen slet allerede før pandemien inntraff. DNB-kundene innen dette feltet er overrepresentert innen mislighold av lån.

Med offshoremarkedet menes det markedet som eier såkalte supplybåter og oljerigger.

– Det er fortsatt et marked som har vært preget, og er preget, av overkapasitet. Det er rett og slett for mange skip og borerigger der ute. Det er behov for ytterligere konsolidering (sammenslåinger) før tilbudet passer etterspørselen, sier Braathen.

Oljeservice går derimot langt bedre, ifølge Braathen.