Ny Nav-undersøkelse: Mange koronaledige tilbake i jobb

Hun hadde jobbet hos SAS i fem år før hun ble permittert.

Nå får Lena og flere andre komme tilbake på fulltid.

– Selv om jeg står opp halv 3 om natten så er det fantastisk. Jeg får lov til å hjelpe folk, jeg får yte service, jeg får gi gode opplevelser og jeg får vite at jeg gjør en forskjell ved å være der.

Hun opplevde permitteringen som tøff for både psyken og lommeboken.

– Helt ærlig, helt grusomt. Jeg satt bare hjemme hele dagen og tenkte at mye kan gjøres i morgen, jeg er jo hjemme i morgen. Det var også utfordringer med økonomi.

KURS: Hennes første oppgave blir å holde kurs for de som har vært permitterte siden mars i fjor. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

I første halvdel av 2020 ga pandemien flere nye arbeidssøkere i alle aldersgrupper, sammenlignet med samme periode året før.

Målt i antall var veksten størst i aldersgruppen 20–29.

Nav-undersøkelse om koronaledige Ekspandér faktaboks I første halvår av 2020 ble det registrert 468 000 nye arbeidssøkere

Målt i antall var veksten størst i aldersgruppen 20-29 år

70 prosent, eller 326 600 personer, er tilbake i jobb åtte måneder senere uten å være registrert som arbeidssøker.

Blant de som ikke er i jobb åtte måneder senere, er personer uten yrkeserfaring, eldre og innvandrere fra ikke-vestlige land overrepresentert.

Antall nye arbeidssøkere som var 60 år eller eldre var ti ganger så mange i første halvdel av 2020 sammenlignet med samme periode året før.

Oslo er det fylket som er blitt hardest rammet av koronakrisen. Økningen i antall nye arbeidssøkere var høyest i Oslo, som også hadde flest langtidsarbeidssøkere og også færrest i jobb etter åtte måneder. Kilde: Nav-undersøkelsen: Kven vart arbeidslause i den første bølga av koronakrisa og korleis har det gått med dei?

– Et helt normalt arbeidsmarked i 2022

Nav-direktør Hans Christian Holte er glad for å høre historien til Lena.

– Jeg synes det er veldig hyggelig og fint å høre sånne historier om de som nå kommer tilbake i jobb. Vi vet jo at de har hatt det ekstra tøft.

Nav-direktør Hans Christian Holte tror ikke at vi får se et helt normalt arbeidsmarked før 2022. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Han sier det er positivt å få slått fast at det er så stor del som er tilbake i arbeid.

– Det betyr at veldig mange av dem som ble registrert som arbeidssøkende i løpet av første halvår er tilbake nå.

– Vi er optimister men vi ser også at dette vil ta tid. Vi regner vel med at et helt normalt arbeidsmarked først vil være i 2022.

Prioriterer unge

Arbeids og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er positivt at så mange har kommet tilbake til jobb. Men han er likevel bekymret.

– Det viser at når vi får kontroll på pandemien kan Norge åpne opp. Samtidig blir jeg bekymret når 3 av 10 ennå ikke er tilbake.

Røe Isaksen er bekymret for de 3 av 10 som ikke er tilbake i jobb. Foto: Camilla Helen Heiervang / NRK Foto: Camilla Helen Heiervang / NRK

Røe Isaksen sier det nå blir viktig å fange opp de som faller utenfor arbeidslivet.

– Det er viktig å ikke bare få bedrifter og næringsliv i gang, men også at vi intensiverer innsatsen for å hjelpe de som trenger det tilbake inn i jobb.

– Hvordan skal dere gjøre dette?

– Det gjør vi blant annet gjennom å prioritere unge. I oppfølging, gjennom tiltaksplasser og gjøre det lettere å ta utdanning når man står utenfor arbeidslivet.

Tilbake på Gardermoen ser Bekkelund Ruud lyst på fremtiden.

–For noen uker sider begynte jeg å se at det krydde av mennesker på Gardermoen som er klare for å reise litt. Jeg er veldig optimistisk og ser lyset i tunnelen, sier Bekkelund Ruud og ler.

