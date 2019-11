I dag kommer de nye læreplanene: Største endring av skolen på 13 år

* Bedre sammenheng mellom formålsparagraf, overordnet del og læreplaner for fag.

* Tre tverrfaglige temaer innføres i skolen: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. Disse temaene skal inngå i fagene der dette er naturlig.

* Kjerneelementer utgjør det mest sentrale innholdet i faget, og beskriver det elevene må lære for å mestre og anvende kunnskaper og ferdigheter i faget.

* Læring gjennom lek og utforsking blir vektlagt mer i læreplanene for de yngste barna i skolen.

* Flere fag blir mer praktiske og utforskende. Eksempelvis kunst og håndverk og naturfag.

* Digital dømmekraft, digital skaperkraft og programmering får mer plass i skolen, og inngår i læreplaner i flere fag allerede fra de første trinnene. Eksempelvis samfunnsfag og matematikk (algoritmisk tenkning og programmering).

* Det innføres kompetansemål på flere trinn. Det foreslås kompetansemål etter 2. trinn for både kroppsøving og samfunnsfag. Dette er fag som i dag har kompetansemål først etter 4. trinn.

* Kritisk tenkning og kildekritikk blir sterkere vektlagt i de nye læreplanene, for eksempel i samfunnsfag og engelsk.

* Det er laget nye vurderingstekster som skal støtte læreren i vurderingsarbeidet. De er utviklet for hvert trinn det er angitt kompetansemål for, slik at de er tilpasset elevenes alder og modenhetsnivå.

* Det skal utvikles en ny digital visning som skal gjøre det enklere for lærere å se sammenhenger i læreplanverket og å planlegge opplæringen både i og på tvers av fag.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)