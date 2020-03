– Vi vil garantert, med det helseministeren nå har gjort, få smitte inn til helsepersonell i kommunen, sier ordfører i Vinje, Jon Rikard Kleven (Sp).

I ettermiddag bekreftet helseminister Bent Høie at regjeringen forbyr hytteturer til andre kommuner i en egen forskrift.

Et unntak er familien til en som er smittet i husstanden. Da kan de friske familiemedlemmene som må være i karantene, oppholde seg på hytta. Den som er smittet, må holde seg hjemme.

Hytteforbud-forskrift Ekspandér faktaboks Trer i kraft straks Forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 Forskrifta gjeld for alle som oppheld seg i Noreg, og gjeld også Svalbard og Jan Mayen. Forskrifta trer i kraft straks, bortsett frå forbodet mot å ta opphald på fritidseigedom i anna kommune, som trer i kraft når Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. Reglane vil gjelde fram til 1. april, med moglegheit for forlenging. Forbudet om å oppholde seg på fritidseiendom i annen kommunne tredte i kraft 19 mars. Derfor: Forskrifta inneber også forbod mot å opphalde seg på fritidseigedom i ein annan kommune: Dersom ein har fritidseigedom i ein annan kommune enn der ein er folkeregistrert, er det forbode å ta opphald på denne. Kun strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn for å hindre store materielle skadar er tillate. Forbodet har enno ikkje tredd i kraft, men vil byrje å gjelde når Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. Forbodet vil gjelde alle. Ikkje berre personar i karantene eller isolering.

Det må være den aller sikreste måten å få smitte i hyttekommunene på, mener Kleven.

Ordfører i Vinje, Jon Rikard Kleven (Sp) Foto: Robert Hansen / NRK

– Vi vil garantert, med det helseministeren har gjort, få smitte inn til helsepersonell i kommunen. For Vinje kommune er dette dramatisk.

– Men hvis de i familien kommer seg bort, kan ikke det bidra til at antall smittede holder seg nede?

– Det er spekulasjon fordi de har gjerne smitte allerede. Vi ser i regjeringen og på Stortinget hvordan smitten brer seg ved kontakt. Det beste er at de holder seg i ro i huset til inkubasjonstiden er over. Da vet man om de er smittet eller ikke, sier Kleven.

Helseminister Bent Høie (H). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Går fysisk til verks

– Det er ganske sikkert at det følger med smitte når familiemedlemmer kommer opp hit. Vi kommer til å stenge ned hyttefelt fysisk når den første personen kommer hit, sier Kleven.

Ordføreren mener de ikke kan akseptere at folk i karantene skal få lov til å reise på hytta.

– Hvis ikke regjeringen forstår at de gjør situasjonen enda verre for hyttekommunene, får vi ordne opp i dette selv. Jeg vil ivareta mine innbyggere og helsepersonell, og når ikke staten gjør det, får vi ta ansvar for det selv, sier han.

– Kan bli ressurskrevende

I Øyer kommune i Gudbrandsdalen håpte ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) at det ikke skulle bli et forbud. Kommunen har brukt ressurser på å håndtere nærmere 45 dispensasjonssøknader siden helga.

Ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli. Foto: PRIVAT

– Hyttefolket i Hafjell har stort sett hørt på det myndighetene har sagt og reist hjem etter avslag på dispensasjonssøknader. Vi er redd for at vi må bruke enda mer ressurser til å følge opp.

– Jeg håper det går fort over. Folk oppfører seg utrolig fint, men reiselivet blir hardt ramma her. Vi er avhengige av at regjeringen og Stortinget spytter inn frisk kapital hvis de skal overleve dette.

Ønsker det velkommen

Hemsedal-ordfører Pål Rørby er en av dem som har bedt om forbudet, selv om det får store konsekvenser for bedriftene i påskedestinasjonen.

– Vi har fått stor forståelse fra bedriftene om at dette er nødvendig, og da må også alle andre akseptere at påsken blir noe redusert. Her snakker vi liv og helse. Med de tapene våre bedrifter nå opplever håper jeg ingen tror vi har tatt lett på dette, sa han til NRK i ettermiddag.

Ordføreren lover å ta godt imot hyttegjestene når krisa er over, men håper de forstår hvorfor de ikke kan dra på hytta nå.

Beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen i Hol kommune sier at dette er noe de har ventet på. I Hol kommune ligger blant annet det populære hytteområdet Geilo.

– Det var helt nødvendig. Vi har bare ventet på det nå, sier Bille-Larsen.