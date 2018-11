Hva skjer etter at KrF har bestemt seg?

Klokken 11 fredag formiddag samles 190 KrF-ere fra hele landet til tidenes mest omtalte KrF-landsmøte. Mange av dem vil ta turen opp på talerstolen for å argumentere for sitt syn: Gå inni dagens regjering, danne ny regjering med Ap og Sp eller forbli i opposisjon.

I løpet av de siste ukene har disse tre leirene fått navnene blå, rød og gul.

NRKs opptelling av delegatene viser at blå side ligger best an, med 99 blå mot 90 røde delegater. Rundt klokken 18 skjer avstemmingen i salen og fasiten foreligger.

Men hva skjer da?

Hvis blå side vinner

BLÅ: Erna Solbergs framtid som statsminister står og faller på hva KrFs landsmøte vedtar. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

Erna Solberg fortsetter som statsminister

KrF danner trolig flertallsregjering med Høyre, Venstre og Frp

Hvordan blir veien fram mot en flertallsregjering?

KrF sjekker først hvilke politiske gjennomslag de kan få i en regjering med Høyre, Frp og Venstre. Dersom de liker det de hører, starter reelle forhandlinger om en ny politisk plattform. De må også bli enige om hvilke statsråder som må ut for å gi plass til nye fra KrF.

Hva skjer med statsbudsjettet?

Samtidig som det forhandles om regjeringsplattform, vil regjeringspartienes representanter i finanskomiteen på Stortinget forhandle med KrF om statsbudsjettet. Den totale rammen blir trolig vedtatt innen fristen 27. november.

Blir Hareide sittende som KrF-leder?

Knut Arild Hareide har satset alt på at partiet skal følge hans råd om å danne regjering med Sp og Ap. Det virker lite sannsynlig at Hareide kan sitte som statsråd i en regjering han har brukt de siste ukene på å kritisere. At han skal lede regjeringsforhandlinger med Frps nestleder Sylvi Listhaug i rommet er også vanskelig å se for seg. Utad har han hele veien nektet å svare på hva han gjør om han taper. Men som NRK fortalte allerede 18. oktober har Hareide overfor sentralstyret gjort det klart at det ikke er naturlig at han fortsetter som leder om han ikke får viljen sin. Som Aftenposten skrev tirsdag kan Hareide varsle sin avgang på landsmøtet, uten at det betyr at han går av med en gang. Hvis det skjer blir han trolig sittende som leder fram til KrF eventuelt har forhandlet fram en regjeringsplattform med Høyre, Venstre og Frp.

Hva skjer om Hareide trekker seg på landsmøtet?

KrF-lederen kan legge sin egen stilling i potten under selve landsmøtet, for å legge press på eventuelle tvilere. Etter det NRK forstår er dette en taktisk beslutning han vil ta der og da. Som VG har omtalt, tar ikke KrFs retningslinjer høyde for hva som skjer dersom en partileder trekker seg på et ekstraordinært landsmøte. Ledervalg står ikke på agendaen. Ingen valgkomité er nedsatt, og de har rett og slett ikke tid til å velge ny leder. Dersom Hareide trekker seg, kan landsstyret konstituere en av nestlederne som ny partileder fram til partiet kan samles til et nytt landsmøte.

Hvem tar over KrF om Hareide trekker seg?

Flere peker på 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad som ny partileder om blå side vinner frem. I likhet med 1. nestleder Olaug Bollestad ønsker han at KrF skal inn i dagens regjering. Selv har han ikke ønsket å svare åpent på spørsmål om han er klar til å ta over dersom partiet trenger en ny leder. Tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen er også en mulig kandidat. Han kan bli både statsråd og partileder, selv om han ikke er valgt inn på Stortinget i denne perioden.

Hvis rød side vinner

RØD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har holdt en lav profil etter at KrF-leder Knut Arild Hareide annonserte at han råder partiet å søke regjeringsmakt Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Erna Solbergs regjering kan bli felt på budsjett

Jonas Gahr Støre blir trolig statsminister før jul

Må Solberg gå?

Erna Solberg trekker seg ikke frivillig dersom KrF bytter side. Finansdebatten, som etter planen holdes 27. november, avgjør trolig hennes skjebne. For dagens regjering er avhengig av KrFs støtte for å få flertall for statsbudsjettet. Får de ikke det, kan ikke Solberg fortsette som statsminister. Da vil Solberg mest sannsynlig stille kabinettsspørsmål. Det betyr enkelt forklart at hun sier «hvis jeg ikke får flertall for budsjettet, går regjeringen av». Deretter vil dagens regjering fortsette fram til Jonas Gahr Støres mindretallsregjering med Ap, Sp og KrF er klar til å overta. Denne perioden kalles et forretningsministerium. Det betyr at regjeringen ikke tar nye politiske initiativer, men begrenser seg til å ta seg av løpende forretninger.

Hva skjer med statsbudsjettet?

Allerede neste uke vil trolig finanspolitikerne i Ap, Sp og KrF starte budsjettforhandlingene. Her må også SV involveres, for budsjettet får ikke flertall uten deres støtte. KrF og deres nye budsjettkamerater på rødgrønn side vil ha som mål at forhandlingene ender med at de får på plass et budsjett innen Stortingets frister. Parallelt vil det pågå regjeringsforhandlinger.

Hvis gul side vinner

GUL: Det såkalte «Grøvan-alternativet», som har fått sitt navn etter forslagsstiller Hans Fredrik Grøvan, går på at partiet skal fortsette i opposisjon. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Erna Solberg blir sittende som statsminister

KrF fortsetter i opposisjon

Hva skjer om flertallet ikke vil i regjering?

Da ender KrFs ukelange dragkamp med at det meste blir som før. KrF fortsetter som støtteparti for dagens mindretallsregjering med Høyre, Venstre og Frp, og forhandler med dem om statsbudsjettet.

Er Solberg fredet fram til valget?

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, som er den fremste talspersonen på gul side, har varslet at KrF skal bli et råere opposisjonsparti dersom hans syn vinner frem. Han utelukker heller ikke at KrF kan støtte et eventuelt mistillitsforslag mot den sittende regjeringen. Som Dagsavisen skrev i midten av oktober har Grøvan åpnet for mistillit mot Erna Solberg i saken om terrorsikring.

Slipper vi høre mer om KrFs veivalg da?

Pausen blir i så fall kortvarig. En samlet partiledelse mener at KrF uansett på ta et retningsvalg i god tid før stortingsvalget i 2021. Da vil både velgere, medlemmer og ikke minst pressen kreve svar på spørsmål om hvem de vi søke regjeringsmakt med etter valget.