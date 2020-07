Her koronatestes Line Miriam Haugan etter å ha vært om bord på Hurtigrutas skip

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Line Miriam Haugan og sønnen var med på seilingen til Svalbard med Hurtigrutas ekspedisjonsskip Roald Amundsen.

Fredag ettermiddag ble de testet ved legekontoret på Finnsnes. De har ikke symptomer, men Haugan tok kontakt med legekontoret etter at hun fikk høre om smitten.

– Smittevern ble tatt veldig på alvor om bord. Flere ganger om dagen ble vi påminnet om å holde avstand, og det var streket opp hvordan vi skulle stå når det var kø. Jeg tenker at dette like gjerne kunne skjedd på et fly eller på en buss.

Med engang Haugan fikk vite om smitte om bord på skipet tok hun kontakt for å bli testet for korona. Foto: Linda Pedersen / NRK

Les bakgrunn:

Alle passasjerer må i karantene

Under pressekonferansen i Tromsø ble det informert om at alle som har vært om bord på skipet må i karantene.

– Alle passasjerene som har vært om bord har vi i samråd med nasjonale smittevernmyndigheter besluttet å gi informasjon om at også de må i karantene, sa kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen under fredagens pressekonferanse.

I en pressemelding opplyser Hurtigruten om at de nå jobber med å ta kontakt med gjester som har vært på MS Roald Amundsens avganger 17. og 24. juli.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

Leste om smitten

Haugan syntes det var er like greit å la seg teste først som sist og tok kontakt med helsevesen.

– Vi ba om test med en gang vi så oppslaget i media, sier Haugan som er tidligere statssekretær for Frp.

Haugan er ikke bekymret.

– Selvfølgelig vil det være ubehagelig om man er smittet. Vi krysser fingrene for at vi ikke er det, men jeg føler vi har vært godt ivaretatt.

De kan forvente prøvesvar mandag, og må være i karantene frem til da.

Line Miriam Haugan roser ekspedisjonsturen med skipet Foto: Skjermdump Facebook

Kjørte passasjerer til flyplassen

Bussjåfør Ivar Amundsen kjørte til sammen 28 passasjerer som hadde vært på skipet til Tromsø Lufthavn etter at dem gikk i land.

– Jeg synes det er betenkelig at de satt alle på land når det visste at det var sykt mannskap om bord, sier bussjåføren.

Han er ikke bekymret for å ha blitt smittet selv.

– Det er rutine at bussen sprites ned etter hver tur, og jeg var ikke i kontakt med noen av dem, sier han.

Bussjåføren er på flyplassen for å hente en gruppe turister som egentlig skulle på cruise med skipet Roald Amundsen. Foto: Ivar Amundsen / Privat

Nå er Amundsen på vei for å hente en ny gjeng på flyplassen som egentlig skulle på cruise med skipet Roald Amundsen. Han har allerede hentet en gruppe som trodde de skulle på cruise når de landet, men som ble kjørt til hotell i sentrum istedenfor.

– Jeg synes det er litt rart at jeg skal hente en ny gruppe som tror de skal på cruise, sier han.