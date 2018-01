Dette er den nye statsråden for forskning og høyere utdanning

Advokaten Iselin Nybø er Norges nye minister for forskning og høyere utdanning.

36-åringen fra Randaberg i Rogaland er nå bosatt i Stavanger og har flere års erfaring i kommunepolitikken i både Randaberg og Stavanger. Hun har også vært leder i Rogaland Venstre, og medlem av sentralstyret i partiet.

Nybø sto også midt i stormen om Venstre skulle gå i regjering med Fremskrittspartiet eller ikke. Som leder av redaksjonskomiteen i Venstre var hun med på å skrive en uttalelse som ble lagt frem for landsstyret i partiet. Selv om denne uttalelsen ikke nevnte et regjeringssamarbeid med Frp, mente Nybø det ikke var sannsynlig med et slikt samarbeid.

– De sakene som er viktige for Venstre gjør det svært usannsynlig å sitte i regjering med Frp, sa Nybø og viste til en rekke politiske krav i uttalelsen.

Erfaring fra utdanningsfeltet

Nybø var medlem og første nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i forrige periode, men mistet plassen i høsten stortingsvalg.

Se intervjuet: Iselin Nybø på vippen

Innen utdanningspolitikken har Nybø blant annet gjort seg bemerket ned forslag om å utvide skoleuka ned en time for å få plass til mer dataopplæring. Nybø mener mer opplæring i koding og programmering i skolen vil utjevne de digitale forskjellene i skolen.

I 2014 sa Nybø til VG at hun ville gi svake elever tilbud om et ekstra skoleår. Hun har også tatt til orde for å forandre stortingsvedtaket om kompetansekrav for lærere.

Innen feltet høyere utdanning, som hun nå får ansvaret for, har hun blant annet tatt til orde for å endre autorisasjonsordningen for sykepleiere, slik at det blir lettere for nordmenn som har studert i utlandet å jobbe i Norge. Dette kan hun muligens endre ettersom ett av målene i den nye regjeringsplattformen er å legge frem en stortingsmelding om utenlandsstudier og norske studenter i utlandet.

I et intervju med Forskerforum i forbindelse med valgkampen i 2017 uttalte Nybø at hun ville at 3 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt (BNP) skulle gå til forskning. I regjeringsplattformen som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har blitt enige om er dette justert ned til 1 prosent.

Ønsket selv regjeringsplass

Selv om stortingsplassen glapp i høstens stortingsvalg, var Nybø ikke halt klar for å gi seg i rikspolitikken. Allerede i desember sa hun ifra om at hun var klar for en regjeringsjobb dersom Venstre ble med i regjeringen.

– Da jeg stilte til gjenvalg som stortingsrepresentant så var jo det fordi jeg ville være med å bestemme og å ha makt. Det er jo det politikken handler om, sa Nybø da.