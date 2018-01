Dette er Norges nye klima- og miljøminister

Venstres nestleder Ola Elvestuen (V) er Norges nye klima- og miljøminister. Han var selv med på å utforme regjeringsplattformen som Venstre mener tar Norge i en grønnere retning.

– Det er ingen tvil om at dette er en plattform med en sterk, borgerlig klimaprofil. Vi skal løse klimautfordringene våre i samarbeid med næringslivet og i et internasjonalt samarbeid med EU, for det er den eneste måten vi kan lykkes på, sa Elvestuen da avtalen var klar.

Tredje klimaministeren

Elvestuen (50) blir den tredje klima- og miljøministeren under Erna Solbergs regjeringstid. Tine Sundtoft (H) var minister i drøyt to år. Hun ble erstattet av Vidar Helgesen (H) som overtok 16. desember 2015.

Allerede før Elvestuen ble utnevnt til statsråd, sa Greenpeace at de har store forventninger.

– Elvestuen er et godt valg, og det er svært oppløftende at vi nå får en minister som faktisk har vist stort miljøengasjement over lang tid. Klima- og miljødepartementet har i mange år vært en salderingspost for regjeringskabalen, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace i Norge.

Også WWF uttaler at de er fornøyd med valget av klima- og miljøminister.

Partileder Trine Skei Grande trakk fram Elvestuens lange erfaring.

– Han har jobbet med dette nesten hele livet, sier Grande.

Venstres nestleder har sittet på Stortinget siden 2013, og har vært leder av energi- og miljøkomiteen like lenge.

Venstreprinsen

Elvestuen er i flere år blitt kalt prinsen i Venstre, men har først og fremst markert seg som Oslo-politiker. Han startet sitt politiske liv i 1995, og var leder for Oslo Venstre fra 2000 til 2008.

DRAMA: Ola Elvestuen og Abid Raja mottar de første prognosene på valgkvelden. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Det var Ola Elvestuen som sammen med Kjell Veivåg i 2005 lanserte ideen om å flytte Munchmuseet fra Tøyen til Bjørvika. Elvestuen var byråd for miljø og samferdsel i Oslo fra oktober 2011 til september 2013, og leder i Oslo bystyres komité for byutvikling i årene 2003–2011.

Men egentlig er han fra Toten.

– Jeg som alle andre som flytter til byen er borgere fra dag én. Men jeg har bodd her i 20 år og har gått gradene fra lokalpolitiker på St. Hanshaugen, sa Elvestuen i et intervju med Aftenposten i 2007.

Strid om Y-blokka

Oslo-representanten har allerede markert seg i regjeringsforhandlingene. I den nye regjeringsplattformen har Venstre fått igjennom at man skal vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av det nye regjeringskvartalet.

Venstre med Ola Elvestuen i bresjen har hele tiden vært en sterk pådriver for å redde Y-blokka med kunst fra Picasso på veggen. På sin egen facebook-side i september skrev han at «det vil være et enormt feilgrep for Oslo å rive dette helt unike bygget i norsk og internasjonal sammenheng».

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier imidlertid at Jeløyaplattformen ikke rokker ved regjeringens beslutning om å ta vare på kunsten, men rive Y-blokka.

Fotomodell

Elvestuen er cand.mag. fra Universitetet i Oslo, med sosialantropologi, mellomfag i statsvitenskap samt mellomfag og påbegynt hovedfag i historie i fagkretsen, ifølge Universitas.

Han har også gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Under studietiden arbeidet han som bartender, fotomodell, selger, gartnerassistent og bygningsarbeider. Han svarte slik da Aftenposten spurte om hvorfor han ikke satset på en karriere som fotomodell.

– Fordi det ikke var noen karriere, men en av mange ting jeg var innom ved siden av studiene. Jeg gjorde noen få jobber, for strikkegensere og noe for Telenor, tror jeg. Så ble det ikke mer.