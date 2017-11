HRS-støtten overlevde budsjettkampen

Etter at de fire borgerlige partiene fikk på plass en avtale om neste års statsbudsjett, er det klart at HRS beholder statsstøtten på 1,8 millioner kroner, skriver Aftenposten.

– Vi forsøkte å få fjernet støtten til HRS, men så må alle gi og ta i slike forhandlinger, sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

Både hans parti og KrF gikk i høst imot statsstøtten til den kontroversielle organisasjonen. Også i Høyre var det flere som ønsket å sløyfe støtten, men i budsjettforslaget fra regjeringen lå den fortsatt inne.

Debatten om Human Rights Service – og om statsstøtten – tilspisset seg i høst.

Organisasjonen har fått kritikk for å nøre opp under konspirasjonsteorier og rasisme, og for mange toppet det seg da HRS ba leserne sende inn bilder for å «dokumentere den kulturelle revolusjonen» i Norge.

HRS selv har avvist at hensikten var å henge ut muslimer.

Frp har gitt sin fulle støtte til HRS. Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos sa debatten var «et forsøk på å kneble» den innvandrings- og islamkritiske organisasjonen, og innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, har uttalt at kritikerne ønsker å kneble «dem som peker på en del utfordringer i samfunnet».