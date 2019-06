Høyre: – Trenger ikke betale SFO for barn av leger og advokater

– Det er i dag tusenvis av barn over hele Norge som går hjem etter skolen i stedet for å delta med de andre barna i lek, læring og fellesskap. Det synes jeg er ganske hjerteskjærende, sier Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen (Ap).

– De aller fleste som går hjem, gjør det fordi foreldrene ikke har råd. Derfor må vi gjøre noe med dette, sier hun i Politisk kvarter.

Den månedlige prisen for en SFO-plass i Bergen er 2615 kroner pluss 255 kroner for mat, totalt 2870 kroner. Det er rabatt hvis foreldre til sammen tjener under 467.500 kroner.

Arbeiderpartiet går nå inn for at alle på første trinn skal ha gratis SFO med et måltid.

– Blir det ikke like ille å stå utenfor på andre trinn?

– Vårt mål er helt klart at SFO skal bli gratis for alle fra første til fjerde trinn. Vi har sagt i Bergen at vi ønsker å begynne med førsteklassingene. De kjenner ikke medelevene så godt fra før, svarer Persen.

Vil gi støtte til dem som trenger det

Høyre er enig i at barn ikke bør holdes utenfor SFO av økonomiske grunner, men vil prioritere de som virkelig trenger det.

VIL HA RABATTORDNING: Høyres byrådslederkandidat i Bergen, Harald Victor Hove. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

– Begynn med dem som står utenfor, ikke barna til leger, advokater eller ordførere for den saks skyld. De vil med Aps forslag få betalt en regning som de er i utmerket stand til å betale selv, sier Høyres byrådslederkandidat i Bergen, Harald Victor Hove.

Persen er redd barna kan bli skadelidende om foreldrene prioriterer vekk SFO. Hove mener foreldrenes valg må spille inn.

– Vi mener det som skjer i skolen er den viktigste diskusjonen før valget. Det som dessverre viser seg her, er at du har to viktige partier i Bergen og Oslo som diskuterer det som skjer før og etter skolen, sier Hove.

VIL HA GRATIS SFO: Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

I Oslo går Høyre inn for at familier som tjener under en million kroner til sammen skal få billigere SFO. Hove sier Bergen bør gjøre det samme.

Hove sier byrådet i Bergen kunne ha justert rabattordningen slik at flere hadde blitt omfattet. Det er ikke blitt gjort på de fire årene Ap har sittet med makten.

– Vi har prioritert andre ting. Vi har holdt prisene nede i SFO og innført en ekstra lærer i første og andre trinn. Så har vi innført, mat, koding og flere kulturaktiviteter. Nå går vi videre, svarer Persen.

Dette koster SFO Ekspandér faktaboks Pris SFO Bergen: 2615 + mat 255 = 2870,-

Rabatt hvis foreldre til sammen tjener under 467.500 kroner.

25 % søskenrabatt for tredje barn.

Tre barn på SFO: 7892,- Pris SFO (AKS) Oslo: 3079,-

Rabatt hvis foreldre til sammen tjener under 390.000 kroner.

Ingen søskenrabatt.

Tre barn på SFO 9237,-

Byråd om Oslo-ordning: Kjempeurettferdig

I Oslo er prisen for en SFO-plass (heter AKS i Oslo-skolen) 3079 kroner. Det er rabatt hvis foreldre til sammen tjener under 390.000 kroner.

I dag er det slik at foreldre i utvalgte østlige bydeler har gratis SFO.

– Man skal tjene vært lite for å få det billigere i de andre bydeler. Er ikke det fryktelig urettferdig?

– Jo, det er kjempeurettferdig, synes vi i SV. Det synes byrådet også, svarer Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap (SV).

Fra høsten blir det gratis for alle førsteklassinger.

MENER BYRÅDET HAR GJORT MYE: Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap (SV). Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Etter fire år kan du si at det er skikkelig urettferdig?

– Etter fire år har vi klart å gi 16.000 barn fra høsten av, som ikke hadde gratis AKS, gratis tilbud. Førsteklasse over hele byen kommer med i den ordningen. Og det er egentlig helt fantastisk. 16.000 unger, 300 millioner kroner som ikke var lagt på bordet av noe annet byråd før oss. Det har vi klart. Men vi skal videre, sier Thorkildsen.

SV vil helst at aktivitetsskolen skal inngå som en del av skolehverdagen. SV mener skoledagen bør utvides med 1,5 time hver dag, og at leksearbeidet legge inn der.