Høyre: – Kjernekraft kan ikke utelukkes i Norge

– Dette er ikke et ja til kjernekraft i Norge, men et signal om at vi ikke lenger lukker igjen døren. I et langt perspektiv må vi kunne vurdere alle kraftformer, sier stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H).

– Kjernekraft kan ikke utelukkes i Norge, mener han.

I dag fremmer Høyre for første gang forslag om kjernekraft i Stortinget. Forslaget kommer på Erna Solbergs initiativ.

Partiet vil utforske hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft frem mot 2050.

Samtidig vil Høyre at Norge skal ta en aktiv rolle i den internasjonale forskningen og utviklingen av ny kjernekraftteknologi.

Høyres Bård Ludvig Thorheim mener det er behov for å utrede mulighetene for kjernekraft i Norge. Foto: Pål Hansen / NRK

– Vi har gode forutsetninger for fornybar kraft. Samtidig sier Energikommisjonen at vi trenger langt mer kraft i Norge på sikt. Derfor er det behov for å utrede mulighetene for kjernekraft i Norge, slår Thorheim fast.

Dette er Høyres forslag: Ekspandér faktaboks Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge tar en aktiv rolle i den internasjonale forskningen og utviklingen av ny kjernekraftteknologi, deriblant knyttet til thorium.

Stortinget ber regjeringen utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft som del av energimiksen frem mot 2050.

Stortinget ber regjeringen vurdere å melde Norge inn som medlem av EUs forskningsprogram EuroFUSION. Forslagsstillere: Nikolai Astrup, Bård Ludvig Thorheim, Mathilde Tybring-Gjedde og Ove Trellevik.

Erna Solbergs initiativ

Det har tidligere vært full splid om kjernekraft i Høyre.

Til tross for advarsler fra partileder Erna Solberg, gikk Høyres landsmøte i fjor likevel inn for å utrede kjernekraft i Norge.

I forkant av møtet sa Solberg den gang at det ville ha vært en «fallitterklæring» for Norge å gå inn for kjernekraft. Hun mente det var andre energikilder landet heller burde utnytte.

Høyre-leder Erna Solberg i forkant av partiets landsmøte i fjor. Den gangen mente hun det ville ha vært en «fallitterklæring» for Norge å gå inn for kjernekraft. Foto: Torstein Bøe / NTB

Men nå viser Solberg en mer positiv innstilling.

– Jeg tok selv initiativ til at dette forslaget fremmes i Stortinget nå, skriver hun i en SMS til NRK.

Hun understreker at det er viktig at stortingsgruppen følger opp det Høyres landsmøte har vedtatt.

– Dette er ikke et ja til kjernekraft i Norge, men et ja til å hente inn mer kunnskap rundt forutsetninger og behov. Mer kunnskap er sjelden feil, skriver Solberg.

Høyre-lederen påpeker at en viktig innvending mot kjernekraft er at det vil ta lang tid å bygge ut.

– Utfordringen nå er å raskt realisere store mengder ny fornybar kraftproduksjon.

Frem mot 2030 vil Høyre først og fremst øke kraftproduksjonen gjennom vind, sol, vann, energieffektivisering og nett.

– Dette er det som vil hjelpe oss raskest, understreker Solberg.

Det er Erna Solberg selv som har tatt initiativ til å fremme forslag om kjernekraft på Stortinget. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– T otal avsporing fra Høyre

Lars Haltbrekken i SV er sterkt kritisk til forslagene Høyre nå fremmer. Han sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Jeg frykter at Høyre nå tar det første skrittet i retning av å tilrettelegge for atomkraftverk her. Det bør være uaktuelt, sier han til NRK.

Kjernekraft er ikke en løsning på de energiutfordringene Norge står foran, mener Haltbrekken.

Lars Haltbrekken i SV frykter at Høyre nå tar det første skrittet i retning av å tilrettelegge for kjernekraft i Norge. Foto: n21857 / n21857

– Det vil ta mange tiår før det kan realiseres. Vi må løse klimakrisen og kutte utslippene lenge før det kan skje. Derfor er det en total avsporing fra Høyre å drive å lefle med utbygging av atomkraft i Norge.

– Høyre etterlyser først og fremst mer kunnskap. Hvorfor er ikke det positivt?

– Norge har ikke noe kompetanse på dette. La oss heller bruke våre ressurser og folk på havvind og energieffektivisering. I stedet vil altså Høyre bruke pengene på å utrede mulighetene for atomkraft i Norge.

Ikke aktuelt for regjeringen

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet er heller ikke særlig positiv til Høyres kjernekraft-forslag.

– Jeg har forståelse for Høyres behov for å markere seg i debatten. Men forslaget innebærer i praksis at vi må nedprioritere arbeidet med å bedre rammebetingelsene for andre kraftformer som kan bidra langt raskere, sier han.

Eriksen understreker at regjeringens hovedfokus er utviklingen av ny fornybar kraft.

– Selv om vi skal følge med på den internasjonale utviklingen, fremstår det ikke som aktuelt at staten skal sette i gang større arbeider med kjernekraft nå.