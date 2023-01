– Frp vil svare på fremtidens kraftmangel, sier stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp).

– Vi vil se på kjernekraft, og kunne slå flere fluer i en smekk: Sikre nok strøm, sikre lave strømpriser, sikre trygg strømforsyning og kutte klimagassutslipp.

Dette er første gang Fremskrittspartiets stortingsgruppe åpner for kjernekraft i Norge.

Frp åpner for kjernekraft i Norge. Denne illustrasjonen viser hvordan små, modulære reaktorer kan se ut. Illustrasjon: GE Hitachi

Tirsdag neste uke fremmer partiet fem forslag i Stortinget til hvordan regjeringen kan tilrettelegge for norsk kjernekraft.

– Vi ønsker at departementene skal rigges for å kunne behandle søknader om kjernekraft, og vi ønsker å vurdere mulighetene for å bygge ut kjernekraft i Norge, sier Nilsen.

Fagfolk er uenige om atomkraft er en del av løsningen på klimaproblemet. Du trenger javascript for å se video. Fagfolk er uenige om atomkraft er en del av løsningen på klimaproblemet.

Frp vil også sette av tilstrekkelig med penger til at Norge kan ta en aktiv rolle innen forskning på trygg kjernekraft internasjonalt.

– Hvorfor bør Norge prioritere å bruke ressurser på kjernekraft fremfor annen kraft som vi kanskje har bedre forutsetninger for?

– Det er fordi man har veldig mange store planer om kraftkrevende industri framover. Vi kommer til å trenge mer regulerbar kraft. Kjernekraft er en av de beste energiformene, samtidig som det er utslippsfritt.

– Da er kjernekraft en løsning vi må vurdere, mener Nilsen.

– Kjernekraft er en løsning vi må vurdere, sier Marius Arion Nilsen i Frp. Foto: Javad Parsa / NTB

På spørsmål om hvordan Frp har tenkt til å lagre avfallet, er svaret at de ser for seg et samarbeid med våre nordiske naboer.

– Det er fullt mulig å gå sammen med både Sverige og Finland, og se på en felles løsning.

Dette er Fremskrittspartiets forslag: Ekspandér faktaboks Stortinget ber regjeringen øremerke tilstrekkelig med forsknings- og utviklingsmidler til at Norge kan ta en aktiv rolle innen forskning på trygg kjernekraft, og bidra til at verden kan realisere små kjernekraftverk til kraftsystemer, og som energikilde for framdrift. Stortinget ber regjeringen utrede muligheter for å delta i forskningsprosjekter i Europeisk og global regi på utviklingen av reaktorene MSR (saltsmeltereaktor) og generelt SMR (små-modulære reaktorer) herunder også søke om fullt medlemskap i Euratom Treaty for å sikre europeisk tilgang til forskningsmidler til norske aktører. Stortinget ber regjeringen igangsette grundig kartlegging av Thorium-forekomster i Norge, og presentere en analyse på om Thorium kan utvinnes lønnsomt i Norge, med forslag til hvordan det kan gjennomføres. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om snarlig opprettelse av en egen kjernekraftmyndighet under OED, som tildeles tilstrekkelig midler til å bygge opp kompetanse på feltet og saksbehandlingskapasitet til å håndtere kjernekraftrelaterte saker. Stortinget ber regjeringen utrede behovet for kjernekraft i Norge og mulighetene for å bygge ut kjernekraft av typen SMR og MSR, spesielt på steder hvor det er stort framtidig kraftbehov, hvor det behøves nettforsterkning eller lokal kraftproduksjon, og hvor dette kan fungere som samfunnstjenlig substitutt eller supplement til nettutvikling. Forslagsstillere: Terje Halleland (Frp) og Marius Arion Nilsen (Frp).

– Et kostbart blindspor

Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen er kritisk til Frps forslag. Han mener det ikke er behov for bygging av kjernekraftverk i Norge.

– Forslagene fremstår mer som posering enn konkret politikk, og kan bety svært store offentlige kostnader, sier han.

Gulowsen mener Norges kraftbehov kan dekkes gjennom energisparing og fornybar energi.

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet er kritisk til kjernekraft i Norge. Han frykter det kan bli et kostbart blindspor. Foto: Marte Iren Noreng Trøen

– Det er aldri galt å utforske hverken muligheter eller teknologi. Men det er stor fare for at norsk kjernekraft blir et kostbart blindspor og sovepute som forsinker energisparing og fornybar energi.

Frp bør også tydeligere anerkjenne at radioaktivt avfall må håndteres i tusenvis av år, sier Gulowsen.

– Vi har ikke holdbare løsninger for dette heller, noe som også må være med i en slik tiltakspakke.

– Følsomt

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er heller ikke særlig positiv til Frps forslag. Han mener det er mye som må på plass før kjernekraft potensielt kan bli en løsning for Norge.

– For det første har vi ikke kompetanse. Vi må bygge opp en helt ny arena for å kunne ta i bruk kjernekraft som konvensjonell kraftproduksjon i Norge.

Han peker på at det vil ta tid å få på plass nødvendig teknologi, samt et regelverk som gjør at folk kan bli helt trygge på kjernekraft.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er kritisk til kjernekraft i Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Aasland understreker også at avfall fra kjernekraft er krevende å håndtere.

– Vi vet at farlig avfall fra industri som skal lagres i dag, som egentlig ikke er så farlig i seg selv, er krevende, følsomme diskusjoner. Og avfall fra kjernekraftverk vil være følsomt.

– Jeg mener at vi har så mange andre fantastiske muligheter å utvikle i dette landet, at vi bør satse på det, sier han.

Kan koste opptil 50 millioner

Frp har ikke tatt stilling til nøyaktig hvor mye forslagene vil koste i praksis.

– Det må på plass noe penger, ressurser og ansatte for å få dette i gang, men dette er ikke store kostnader. Inntektene vil raskt bli veldig mye større dersom kjernekraft blir en realitet, slår Nilsen fast.

Han anslår at det vil koste mellom 25 og 50 millioner kroner å få forslagene realisert.

– Det er ikke så mange som løfter fanen for kjernekraft i Norge. Har dere tro på at dette kan bli en reell debatt?

– Absolutt. Du ser at det rører seg i flere partier. Alle de andre partiene har et kjempestort problem. De skal kutte alt av utslipp, de skal elektrifisere absolutt alt, og de har ingen gode forslag til hvordan de skal få nok kraft, sier Nilsen.

– Det å få undersøkt og utredet muligheten for om kjernekraft kan være en del av løsningen skal godt gjøres å være imot.