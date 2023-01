Vil bygge ut kjernekraft i Norge: – Kler politikere dårlig å si nei

– Tiden har aldri vært mer moden enn nå. Vi er på vei inn i et grønt skifte der vi skal fase ut fossil energi. Da kan kjernekraft spille en veldig viktig rolle, sier Sunniva Rose til NRK.

Hun har doktorgrad i kjernefysikk og er en kjernekraft-entusiast.

Siden i sommer er hun også kommunikasjonssjef i Norsk kjernekraft AS – et nytt selskap med ambisjon om å bygge ut kjernekraft i Norge.

– Vi skal bygge ut det som kalles små, modulære reaktorer. Det er serieproduserte reaktorer som er mindre enn de typiske «giga-reaktorene», som for eksempel nylig er bygget i Finland.

Kjernefysiker Sunniva Rose har ambisjoner om å bygge ut kjernekraft i Norge. Foto: Privat

Det unge selskapet, hvor milliardær Trond Mohn er hovedaksjonær, vil finansiere kraftverkene privat. Men for å gjøre det trenger de støtte fra politikerne.

– Vi ønsker ikke subsidier. Men vi trenger å ikke bli motarbeidet. Vi skal ikke spørre om så mye annet enn det, sier Rose.

Flere land satser på kjernekraft igjen

Verden står nå i en energikrise. Det har ført til at flere land igjen har styrket egen satsing på kjernekraft.

Japan, som for 12 år siden opplevde en kjernekraftulykke på Fukushima, vil nå igjen satse tungt på kjernekraft.

Også i nabolandet vårt Sverige har den nye regjeringen lovet 400 milliarder svenske kroner i statlige garantier for en storstilt utbygging av kjernekraft.

Nå vil Sunniva Rose at Norge skal skrives opp på listen.

– Mange forbinder kjernekraft med livsfarlige ulykker. Hvordan kan dere sikre at produksjonen blir trygg?

– Folk flest tenker på Tsjernobyl-ulykken. Det var en veldig spesiell type reaktor som ble utviklet og kun bygget i gamle Sovjet. Vi skal ikke bygge en sånn type reaktor, men reaktorer som er helt trygge, sier Rose.

Hun forteller at Norsk kjernekraft AS vil bygge kraftverk på samme størrelse som Ullevaal stadion. Arealet vil inkludere sikkerhetssonen rundt.

Selv med en verst tenkelig ulykke skal det være trygt å bo i nærheten, mener kjernefysikeren.

– Det er til og med beregnet at hvis all energi kom fra den type moderne kjernekraft så kan man forvente ett dødsfall per 315. år som følge av ulykke. Så det er ekstremt sikre installasjoner, slår hun fast.

NRK forklarer Hva er kjernekraft? Bla videre Kjedereaksjon Et kjernekraftverk baserer seg på en kjedereaksjon av fisjon. Fisjon betyr å dele. I dette tilfellet er det atomkjerner som skal deles. Hvorfor skal de deles? Deling gir energi Når en atomkjerne deles (spaltes) frigjøres det energi. Denne energien brukes til å varme vann. Hvorfor varme vann? Dampturbin Når vannet varmes vil det til slutt koke. Dette frigjører vanndamp. En turbin er koblet på. Den vil begynne å snurre. Turbinen er igjen koblet på en generator som produserer strøm. Avfall? Et kjernekraftverk spyler hele tiden ut masse hvit røyk. Dette er vanndamp. Men det produseres også radioaktivt avfall som må lagres. Noen mener dette er et problem, andre ikke. Forrige kort Neste kort

Unge Høyre ber moderpartiet om å si «ja»

Unge Høyre-leder Ola Svenneby mener det er gode grunner for å tilrettelegge for kjernekraft i Norge.

– Vi kommer til å trenge så mye energi som mulig. Det er ganske prekært nå med høye priser. Men også i fremtiden når ting skal elektrifiseres, og vi skal få en ny og grønnere økonomi, så trenger vi mer energi.

Svenneby påpeker at kjernekraft er trygt, at tilgangen kan reguleres, og at det kan sikre stor energiproduksjon.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby vil tilrettelegge for norsk produksjon av kjernekraft. Han mener sitt eget moderparti setter «kjepper i hjulene». Foto: Unge Høyre

Nå vil han at moderpartiet Høyre skal følge etter.

På Høyres landsmøte i fjor gikk partiet inn for å utrede kjernekraft i Norge, til tross for advarsler fra partileder Erna Solberg.

– Vi har tatt et steg i riktig retning, men jeg mener at man burde gå enda lenger, og si ja til de som ønsker å etablere seg, sier Svenneby om landsmøtevedtaket.

Unge Høyre-lederen mener det generelt «kler politikere dårlig» å si nei til private initiativ.

– Men det kler i hvert fall Høyre dårlig å si nei til at nye private kraftprodusenter skal få lov til å gjøre det.

– Ikke en «quick fix»

Høyre-topp Nikolai Astrup er positiv til kjernekraft som en del av den nordiske- og europeiske «energimiksen».

Men det er flere sider ved kjernekraft som gjør at produksjonen ikke egner seg like godt i Norge, understreker han.

– Norge har veldig få komparative fortrinn rundt kjernekraft. Vi har heller ikke lagringsløsninger for avfall på plass. Og det kommer til å koste mye penger, også fra det offentlige, for å bidra til å investere i avfallsløsninger og annen infrastruktur.

Høyre-politiker Nikolai Astrup mener Norge ikke har de beste forutsetningene for å satse på kjernekraft. Foto: Heiko Junge / NTB

Astrup mener det er mange som nå forsøker å skape et inntrykk av at kjernekraft er en «quick fix» på de energiutfordringene vi står overfor.

– Men det er det åpenbart ikke. Dette er noe som kommer til å ta lang tid.

– Men så lenge dette er et privat initiativ, med private investorer som tar den økonomiske risikoen, hvorfor skal Høyre som et næringsvennlig parti blokkere for at de kan prøve seg?

– Vi blokkerer ikke for det. De står helt fritt til å utvikle dette konseptet videre og søke om konsesjon. Jeg påpeker bare at dette er nok et litt lengre lerret å bleke enn det selskapet peker på.

– Det beste for dem vil kanskje være å starte med å satse i vårt naboland Sverige, legger han til.