Høyre trekker i bremsen på skolereformen

Fredag la regjeringen fram den nye fullføringsreformen for videregående skole.

Der kom det fram at de ønsker å kutte i antall fellesfag, slik at elevene kan få flere timer til programfag innenfor den linja man går.

– Alle skal fortsatt ha matematikk, norsk og engelsk, men vi ønsker at elevene skal ha færre fag, for å gi rom for fordypning, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding fredag.

Forslaget har vært omstridt og mange har tatt til motmæle mot forslaget.

Søndag tar derimot flere Høyre-politikere til orde for at de ikke ønsker redusere antall fellesfag.

I et Facebook-innlegg slår stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) fast at partiet ikke støtter store kutt i fellesfagene.

Turid Kristensen, skolepolitiske talsperson for Høyre, mener det har gått litt fort i svingene siden reformen ble offentliggjort fredag.

Hun mener formuleringene knyttet til kutt i fellesfagene har vært uheldig.

– Jeg mener dette har kommet litt feil ut, rett og slett, sier hun til NRK.

Turid Kristensen er skolepolitisk talsperson i Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen / Høyre

Vil ikke ha store kutt

I den nye reformen har regjeringen definert en kjerne med norsk, matematikk og engelsk som de mener må bli med videre, mens de altså vil ha ett fag som tar utgangspunkt i historie- og samfunnsfagene.

De foreslår også et nytt fag om demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte som blant annet kan bidra til å forberede elever på studiespesialisering på videre studier.

Kristensen sier at Høyre er enig i at det bør ryddes plass til større valgfrihet på timeplanen, men understreker at de ikke har konkludert med hvilke endringer som bør gjøres.

– Vi er imot altfor store kutt i fellesfagene slik dette har blitt fremstilt i mediene. Flere av fellesfagene har lang tradisjon som skolefag og er også en del av skolens dannelsesoppdrag, sier hun i en kommentar til NTB.

Dette er hovedtrekkene i reformen Ekspandér faktaboks Tar bort tidsbegrensningen på når du må fullføre videregående opplæring (i dag må du fullføre innen fem år). Gi skolene plikt til å følge opp elever som står i fare for å ikke bestå fag. Kun norsk, matematikk, engelsk og det nye faget blir obligatoriske fellesfag. Resten av fagene velges ut fra hvilken linje du går på. Innfører et nytt fag om demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte. Muligheter for å ta færre fag og mer tilpassede løp. Mulighet for å ta flere fagbrev via den videregående skolen. Lovfeste retten til å ta fagbrev enten i bedrift, eller i et to-årig praksis-rettet skoletilbud. Skolene skal samarbeide bedre for å gjøre overgangen mellom ungdomsskole og videregående bedre.

Melby beklager

Høyre er ikke de eneste som har gått ut etter kritikken mot reformen i helgen.

Etter å ha omtalt enkelte fag som «mindre», legger kunnskapsminister Guri Melby (V) seg flat i et Facebook-innlegg.

Melby legger seg flat etter fredagens utspill om skolefagene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Debatten om hvilke fag elevene skal ha i videregående er kjempeviktig, og måten jeg startet den på i VG før helga med å beskrive viktige fag som «mindre», kom helt feil ut, skriver Melby, ifølge Utdanningsnytt.

Beklagelsen kommer etter at hun i et intervju med VG fredag, på spørsmål om hva som ville skje med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi, svarte:

– Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi fram demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg. Vi bør ta mer hensyn til hva elevene selv prioriterer.